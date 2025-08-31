Marius Borg Høiby wurde wohl auch in Berlin übergriffig

Marius Borg Høiby (28), der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52), steht in Norwegen vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft in Oslo hat gegen den 28-Jährigen offiziell Anklage erhoben. Wie Bild berichtet, taucht in der Anklageschrift auch ein mutmaßlicher Missbrauchsfall auf, der sich im November 2023 während eines Party-Wochenendes in Berlin ereignet haben soll. Weitere Anklagepunkte wie sexuelle Nötigung und psychische sowie physische Gewalt betreffen dieselbe Frau, mit der er bis 2024 liiert war. Die Anklage beschreibt detailliert, dass Marius in einem Berliner Hotel Übergriffe vorgenommen und diese sogar mit dem Handy festgehalten haben soll.

Den Ermittlungen zufolge verbrachten Marius und seine damalige Partnerin mehrere Tage in Berlin, besuchten Clubs und Bars. Einen Großteil der Zeit verbrachten sie in der legendären Party-Location "KitKatClub", bevor sie am Alexanderplatz im Hotel "Park Inn" eincheckten. Dort, so die Anklage, soll er zwischen dem 21. und 22. November 2023 den nackten Unterleib seiner Freundin, ohne deren Wissen, fotografiert und gefilmt haben, während sie schlief. Nach der Rückkehr nach Norwegen sollen ähnliche Übergriffe erfolgt sein – insgesamt soll Høiby laut Anklage ähnliche Taten an drei weiteren Opfern begangen haben.

Marius ist der Stiefsohn von Norwegens Kronprinz Haakon (52). Auch bei Familienaktivitäten soll der 28-Jährige straffällig geworden sein. Wie Dagbladet berichtete, soll er eine junge Frau während einer Reise im Oktober 2023 zu den norwegischen Lofoten-Inseln vergewaltigt haben. Den Trip unternahm der Promi-Sprössling gemeinsam mit seinem Stiefvater. Das norwegische Königshaus äußert sich bisher sehr zurückhaltend zu den Vorwürfen gegen Marius.

Lise Aserud/Getty Images Marius Borg Høiby, Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit

Instagram / marius_borg Marius Borg Høiby, Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit

Getty Images Marius Borg Høiby und Prinz Haakon in Oslo