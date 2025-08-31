Nessi führt Doppelleben mit "Princess Charming" und Mamasein

Für Vanessa Borck (28), auch bekannt als "Nessiontour", ist die Balance zwischen ihrer Rolle als aktuelle Princess Charming und ihrer Familie nicht immer einfach. Sie ist Mama einer kleinen Tochter, der sie selbstverständlich in jeder Lebenslage gerecht werden möchte. Wie sie im Gespräch mit RTL verrät, fühle es sich für sie im Moment deshalb so an, als führe sie ein Doppelleben: "In der Villa habe ich dieses Datingleben. Ich lerne gerade Frauen kennen. Auf der anderen Seite bin ich Mama und das ist voll schwer für mich, diese beiden Welten zu verknüpfen."

Nichtsdestotrotz lässt die Singlelady nichts anbrennen. In der Villa ging es zuletzt heiß her, denn Vanessa hatte nicht weniger als vier Frauen geküsst – ein Thema, das natürlich auch mit ihrer Schwester zur Sprache kam. Laura reagierte überrascht: "Wow! Wer ist das? Wer steht da vor mir? Das ist nicht die Nessi, die ich davor kannte." Besonders die Kandidatin Lotti sorgt derzeit für ein Gefühlschaos bei Vanessa. Nach einem Übernachtungsdate mit viel Zweisamkeit und romantischen Momenten gesteht die Influencerin ihrer Schwester: "Ich habe Schmetterlinge im Bauch bekommen." Dennoch bleiben Zweifel: Kann sich Lotti auch ein Leben mit Vanessa und ihrer Tochter vorstellen? "Es ist schwer herauszufinden, ob sie nur das hier mag oder ob sie auch mein Leben als Mama akzeptieren würde", erklärt sie.

Die Social-Media-Persönlichkeit, die für ihre Ehrlichkeit und Offenheit bekannt ist, zeigt sich in ihrem Privatleben als starke Kämpferin und liebevolle Mutter. Sie denkt vor allem an das Wohl ihrer Tochter, die sie gemeinsam mit ihrer Ex-Partnerin Ina Borck (29) hat. Nessi hat sich eine große Fangemeinde aufgebaut und lässt ihre Fans regelmäßig an ihrem Leben teilhaben. Dabei setzt sie nicht nur ein Zeichen für mehr Sichtbarkeit, sondern spricht auch mutig über schwierige Themen.

RTL / Fine Lohmann Nessiontour, Die neue "Princess Charming"

Instagram / nessiontour Nessiontour mit Liv, Mai 2025

Instagram / nessiontour Vanessa Borck, "Princess Charming" 2025

