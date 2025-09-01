"Ihr müsst öfter rausgehen": Sabrina Carpenter über Kritiker

Sabrina Carpenter (26) sorgt mit ihrem neuen Album "Man's Best Friend", das am Freitag erschienen ist, für Aufsehen. Besonders das Cover des Albums hat Diskussionen ausgelöst: Die Sängerin ist darauf auf Händen und Knien zu sehen, während ein Mann ihre blonden Haare in der Hand hält. Viele sahen darin einen kontroversen Ausdruck, was die Sängerin jedoch mit Humor und Entschlossenheit kontert. In einem Interview mit CBS Mornings riet sie ihren Kritikern: "Ihr müsst öfter mal rausgehen" und erklärte weiter, dass das Bild perfekt zu den Themen des Albums passe.

In dem Gespräch mit Gayle King (70) erzählte die ehemalige Disney-Darstellerin, dass die Gestaltung des Covers eine bewusste Entscheidung war, die sie gemeinsam mit Familie und Freunden abgestimmt hatte. Für sie repräsentiert das Bild Aspekte wie Kontrolle, Kontrollverlust und Menschlichkeit – zentrale Themen des Albums. "Es geht darum, sich Fehler zu erlauben und zu lernen, auch aus Situationen, die schlecht enden könnten", erklärte sie. Obwohl sie die Kritik als Missverständnis ihrer Kunst empfindet, freut sie sich über das allgemeine Interesse an ihrer Musik.

Mit "Man's Best Friend" hat Sabrina nach ihrem mehrfach ausgezeichneten Album "Short n' Sweet" erneut ein Werk veröffentlicht, das sie als schlagfertige und vielseitige Künstlerin zeigt. Mit ihren metaphorischen Lyrics, eingängigen Melodien und einem Augenzwinkern in ihren Songs hat sie sich eine immer größere Fangemeinde erarbeitet. Privat bleibt sie bodenständig: So verrät sie, dass selbst ihre Eltern große Fans des kontroversen Covers sind. Diese Mischung aus Humor, Tiefgang und Authentizität macht Sabrina zu einem der spannendsten Talente der Popszene.

Instagram / sabrinacarpenter Sabrina Carpenters neues Albumcover löst Diskussionen aus

Getty Images Sabrina Carpenter bei der Met Gala 2025

Getty Images Sabrina Carpenter, Februar 2025

