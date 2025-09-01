Laut AYTO-Antonia zeigte Lennert nach Korb "wahres Gesicht"

Weiteres Drama in der Liebesvilla von Are You The One – Reality Stars in Love. Nach nur vier Tagen hat Kandidat Lennert laut eigener Aussage starke Gefühle für Mitstreiterin und Germany Shore-Bekanntheit Antonia Rot entwickelt und ihr dies auch offenbart. Doch die Blondine konnte seine Emotionen nicht erwidern. Sie fühlte sich überrumpelt und zog sich von ihm zurück. Im Gespräch mit Promiflash erklärte sie ihre Entscheidung nun näher: "Am Ende hat man gesehen, dass es die richtige Entscheidung war, weil Lennert überhaupt nicht mit der Ablehnung klarkam und dann sein wahres Gesicht gezeigt hat."

Antonia fühlte sich in der Situation sichtlich überfordert. Sie habe Lennert frühzeitig signalisiert, dass sie sich nicht zu schnell festlegen und auch die anderen Männer in der Villa besser kennenlernen wolle. Wie sie weiter erzählte, nahm Lennert ihren Standpunkt zunächst nicht wahr, weshalb sie ihm klar ins Gesicht sagen musste, dass sie Raum für Neues benötige. "Nun ja, er war sehr emotional. Ich konnte es aber auch ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, wie er nach vier Tagen so emotional werden konnte", räumte sie ein. "Meine Intention war es nicht, ihn zu verletzen", beteuerte Antonia im Interview abschließend. Dennoch sei sie froh über ihren Entschluss.

Erst in den zuletzt veröffentlichten Folgen war zu sehen, wie Lennert von Antonias Rückzug getroffen in Tränen ausbrach. Antonia, die 2024 auch an DSDS teilnahm, hingegen, die sich inzwischen wieder mehr Freiraum verschafft hat, scheint zuversichtlich, neben Lennert auch die anderen Männer der Villa besser kennenzulernen. Beispielsweise hegt sie Interesse an Mitstreiter Olli, mit dem sie Zeit verbringen möchte. Den Boxer kennt man aus Staffel drei von Make Love, Fake Love. Das Liebeskarussell bei "Are You The One?" dreht sich also weiter – und sorgt wie gewohnt für reichlich Gesprächsstoff.

RTL / Frank Beer Antonia, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Teilnehmerin

RTL / Frank Beer Lennert, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Teilnehmer

