"Unfair verhalten": AYTO-Hati gesteht Fehler gegenüber Ariel

Hati Suarez hat im Zusammenhang mit ihrer Teilnahme an der Show Are You The One – Reality Stars in Love Fehler eingeräumt. Im Interview mit Promiflash erklärte der Reality-TV-Star nun, unfair gegenüber ihrer Mitstreiterin Ariel gewesen zu sein. Der Konflikt entstand, nachdem Ariel und Kevin Njie (29) in einer Duschaktion eine Kamera blockierten, was die Gruppe 50.000 Euro kostete. Während zu Beginn Ariel allein verantwortlich gemacht wurde, stellte sich später heraus, dass Kevin die Linse verdeckt hatte. "Ja, ich habe mich Ariel gegenüber unfair verhalten, da nicht sie die volle Verantwortung für das Geschehen getragen hat, sondern Kevin", gestand Hati.

Trotz ihrer Einsicht betonte die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin Hati, dass sie ihre Handlungen nicht bereut. "Etwas zu bereuen bedeutet, Angst davor zu haben, sich weiterzuentwickeln und eine Situation nicht als Lehre anzunehmen", erklärte sie. Die 50.000 Euro-Strafe hatte hohe Wellen geschlagen und die Stimmung in der Villa erheblich belastet. Das Urteil von Moderatorin Sophia Thomalla (35) in der Matchingnight sorgte für klare Fronten, doch die Aufarbeitung des Zwischenfalls dauerte an. Hati stellte nun klar, dass sie die Situation als Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung ansehe und Lehren aus ihren Fehlern ziehen möchte.

Bereits zuvor hatte der Streit zwischen Hati, die ab 2020 durch ihre Hauptrolle in der RTLZWEI-Reality-Soap Köln 50667 einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde, und Ariel heftig für Diskussionsstoff gesorgt. Innerhalb der Villa beschimpfte Hati ihre Mitstreiterin unter anderem als "Snitch" und "Pick-me-Girl". Dabei hatte Ariel versucht, Kevin noch von seinem Vorhaben abzubringen. Er ignorierte die Warnungen allerdings. Die Atmosphäre blieb auch nach der Bestrafung angespannt, da die Mitbewohner die Schuld vor allem bei Ariel suchten. Trotz der hitzigen Auseinandersetzungen scheint Hati nun jedoch versucht zu sein, einen versöhnlicheren Ton anzuschlagen und ihr Verhalten zu reflektieren. Über die nächsten Schritte, um mögliche Differenzen mit Ariel beizulegen, ließ sie sich bisher aber nicht aus.

