Unter Tränen: Twenty4tim sehnt sich nach einer Beziehung

Social-Media-Star Twenty4tim (24) meldete sich mit einem emotionalen Instagram-Post bei seinen Fans. Unter Tränen erzählte der frühere Dschungelcamp-Bewohner nach der Hochzeit von Mike Heiter (33) und Leyla (29) von seinem großen Wunsch, eines Tages die Liebe seines Lebens zu finden. "Irgendwie wurde mir bewusst, dass es so schön sein muss, wenn man jemanden gefunden hat, mit dem man sein Leben verbringt", sinnierte Tim sichtlich bewegt. Besonders der Gedanke, nach Hause zu kommen und von einem geliebten Menschen empfangen zu werden, löste bei ihm Sehnsüchte aus. "Ich bin voll happy mit meinem Leben, aber ich möchte einfach mal nach Hause kommen und von jemandem begrüßt werden, in den Arm genommen werden, geküsst werden", fügte er hinzu.

Auch die bevorstehende Hochzeit seiner eigenen Eltern scheint diese Gefühle verstärkt zu haben. Bereits in wenigen Wochen geben sich Tims Mutter Christina und ihr langjähriger Partner Sven das Jawort. Die Vorfreude auf diese besondere Feier in der Familie ist groß, auch wenn Tim nach wie vor ledig ist. "Wahrscheinlich verstehen das nur alle Singles da draußen", reflektierte er und betonte: "Natürlich, ich bin noch keine 64, sondern 24. Trotzdem wünscht man sich manchmal eine Person an der Seite von einem selbst."

Vor wenigen Monaten hatte Tim in seinem Podcast "Keine echten Männer" tiefe Einblicke in sein Liebesleben gewährt. Der TikToker, der seine Sexualität laut eigenen Angaben nicht genau definieren möchte, erzählte offen von romantischen und sexuellen Erlebnissen mit Frauen: Unter anderem erinnerte er an seine Romanze mit der Reality-TV-Darstellerin Kim Virginia Hartung (30). "Ich war in meinem Leben wirklich schon mehrmals in Frauen verliebt und hatte auch sexuell was mit Frauen", erklärte er und ergänzte: "Als ich zum Beispiel Sex mit Kim Virginia hatte, da hatte ich nicht das Gefühl, ich mache das, weil ich etwas beweisen muss, sondern weil ich es in dem Moment gefühlt habe."

Instagram / twenty4tim Influencer Twenty4tim, September 2025

Instagram / twenty4tim Influencer Twenty4tim mit seiner Mama Christina und ihrem Partner Sven, August 2025

Instagram / twenty4tim Kim Virginia Hartung und Twenty4tim im März 2024