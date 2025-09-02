Offiziell: Dann startet neue "The Voice of Germany"-Staffel

Die beliebte Castingshow The Voice of Germany steht in den Startlöchern: Am 25. September startet die Erfolgssendung in ihre 15. Staffel. Das genaue Datum wurde nun auf dem offiziellen Instagram-Account des Formats verkündet. Die Fans können es kaum erwarten – das zeigen zahlreiche Kommentare unter dem Beitrag. Mit dabei sind wieder prominente Stars, die von ihren roten Sesseln aus auf die Jagd nach den besten Stimmen gehen: Shirin David (30), Nico Santos (32), Rea Garvey (52) sowie Michi Beck (57) und Smudo von den "Fantastischen Vier".

Die Show wird auch diesmal wieder auf ProSieben und Sat.1 zu sehen sein. Im Herbst dürfen sich die Zuschauer auf jede Menge musikalische Highlights und emotionale Momente freuen. Die Coaches, die alle bereits in vorherigen Staffeln als Mentoren tätig waren, versprechen jede Menge spannende Duelle und Auftritte. Dies wird das erste Mal sein, dass Shirin, Nico, Rea, Michi und Smudo in dieser Konstellation die Talente bewerten und sie in den verschiedenen Phasen des Wettbewerbs begleiten.

Shirin David ist musikalisch vor allem im Hip-Hop- und Pop-Bereich erfolgreich und bringt frischen Wind in die Show. Nico Santos begeistert mit seinen mitreißenden Chart-Hits, während Rea Garvey seine Fans seit Jahren mit emotionalem Rock verzaubert. Michi Beck und Smudo, die Mitglieder der legendären Band Die Fantastischen Vier, stehen für Vielfalt und geballte Bühnenerfahrung. Diese besondere Mischung an Persönlichkeiten verspricht nicht nur spannende musikalische Kontraste, sondern auch jede Menge Unterhaltung vor und hinter der Bühne. Die Vorfreude auf die neue Staffel ist jedenfalls riesig!

Joyn / Christoph Köstlin / Dung Dguyen Die "The Voice of Germany"-Coaches 2025

SAT.1/Claudius Pflug Michi Beck, Gewinnerin Emma und Smudo beim "The Voice Kids"-Finale 2023

Getty Images Shirin David am Set von "The Voice of Germany", 2023

