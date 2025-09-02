So hart war Dwayne Johnsons Verhältnis zu seinem Vater

Hollywood-Star Dwayne Johnson (53) gab beim Filmfestival in Venedig einen tiefen Einblick in seine schwierige Beziehung zu seinem verstorbenen Vater, Rocky Johnson (†75). Der Schauspieler, bekannt als "The Rock", spielt im neuen Film "The Smashing Machine" den ehemaligen MMA-Kämpfer Mark Kerr, den er als "einen Widerspruch in sich selbst" beschreibt – stark, aber auch einfühlsam. Dwayne verriet, dass er für diese Rolle keine Inspiration bei seinem Vater finden konnte. Rocky, ein erfolgreicher Wrestler, sei als Jugendlicher obdachlos gewesen und habe daher nur eine begrenzte Fähigkeit für Zärtlichkeit und Liebe entwickelt. "Er war nicht wirklich mein Dad. [...] Seine Kapazität, zu lieben, war kaum vorhanden. Das war der Mann, der mich großgezogen hat", erklärte der Schauspieler laut Hello Magazine und äußerte großes Bedauern über ihre entfremdete Beziehung.

Die Vater-Sohn-Beziehung der beiden war stets von Spannungen geprägt. Zuletzt hatten sie an Heiligabend 2019 nach einem heftigen Streit keinen Kontakt mehr. Als Rocky im Januar 2020 an einer Lungenembolie starb, blieb vieles unausgesprochen. In emotionalen Rückblicken auf Social Media und während Interviews äußerte Dwayne später, dass er sich wünschte, er hätte seinen Vater noch einmal umarmen und Frieden mit ihm schließen können. "All die Dinge, über die man sich gestritten hat, spielen keine Rolle mehr, wenn sie nicht mehr da sind", schrieb der Schauspieler. Trotz der Komplexität ihrer Beziehung betonte Dwayne immer wieder die Lektionen, die er von seinem Vater gelernt hatte, insbesondere die Werte von harter Arbeit und Disziplin.

Rocky Johnson, der als erster schwarzer Champion der NWA Georgia Heavyweight Championship Wrestling-Geschichte schrieb, hinterließ nicht nur in der Wrestling-Welt Spuren, sondern auch bei seinem Sohn. Dwayne, selbst Vater von drei Kindern, reflektiert heute über die beschränkten Möglichkeiten seines Vaters, Liebe zu geben, und erkennt dennoch die Anstrengungen, die Rocky in seine Erziehung gesteckt hat. "Er liebte mich mit allem, was er hatte, so begrenzt es auch war", sagte er rückblickend. Dieser Verlust bestärkt Dwayne nun darin, engen Kontakt zu seiner eigenen Familie zu halten und aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen.

Getty Images Dwayne Johnson beim Filmfestival in Venedig, September 2025

MediaPunch/ ActionPress Dwayne "The Rock" Johnson und sein Vater Rocky

Getty Images Tiana Johnson, Lauren Hashian, Dwayne Johnson, Jasmine Johnson und Ata Johnson