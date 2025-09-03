Bremsen ausgefallen: Twenty4tim hatte fast einen Autounfall

Ein Schockmoment für Social-Media-Star und Reality-TV-Bekanntheit Twenty4tim (24): Der beliebte Influencer ist einem schweren Autounfall nur knapp entgangen. Auf Instagram ließ er seine Fans wissen, dass er gestern beinahe durch ein plötzliches Bremsversagen sein Auto nicht mehr unter Kontrolle hatte. "Ich habe gestern fast einen Autounfall gebaut, weil die Bremsen ausgefallen sind. Keine Warnung, keine Anzeige auf dem Display", erklärte Tim sichtlich aufgewühlt in seiner Story. Glücklicherweise blieb er unverletzt und konnte die Situation noch rechtzeitig entschärfen.

Nach dem Vorfall musste er seinen Wagen in die Werkstatt bringen lassen, um das Problem beheben zu lassen. "Daher musste ich mein Auto zur Werkstatt bringen lassen und bekomme für einen Tag einen Ersatzwagen", berichtete der Reality-TV-Star weiter. Dass die Bremsen plötzlich den Dienst verweigerten und es keinerlei Warnung gab, sorgte für zusätzlichen Schrecken bei Tim. Doch trotz der Aufregung stellte er erleichtert fest: "Zum Glück ist nichts Schlimmes passiert. Ich habe unsere Einfahrt nur beinahe 'mitgenommen'."

Tim zählte schon früh zu den Pionieren der Social-Media-Welt und hat sich seitdem eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Sein offener und freundlicher Umgang mit Fans macht ihn besonders beliebt. Er gibt regelmäßig Einblicke in sein Leben, teilt persönliche Geschichten und bringt seine Follower immer wieder zum Lachen. Diese Transparenz verleiht ihm Authentizität und lässt seine Fangemeinde stetig wachsen. Trotz des Schreckensmoments bleibt er optimistisch und hat sich fest vorgenommen, in Zukunft noch vorsichtiger zu sein. Seine Follower wünschen ihm nun nur das Beste und eine sichere Fahrt mit seinem Ersatzwagen.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im Juni 2025

IMAGO / Gartner Twenty4tim, Social-Media-Star

Instagram / twenty4tim Twent4tim, Influencer

