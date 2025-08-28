Emma verrät Reaktion ihrer Kinder auf Bruce Willis' Diagnose

Emma Heming (47) verriet, wie ihre Töchter Mabel Ray (13) und Evelyn Penn Willis (11) mit der Diagnose ihres Vaters Bruce Willis (70) umgehen. Der Hollywoodstar, der an frontotemporaler Demenz leidet, fand zusammen mit seiner Familie einen einzigartigen Weg, die Krankheit besser zu verstehen. Die Mädchen entwickelten ein Akronym, das ihnen hilft, sich den Namen der Krankheit zu merken: "Fantastische Schildkröten tanzen in Bruces Kopf". Gegenüber Diane Sawyer (79) in einer TV-Sondersendung von "Good Morning America" erklärte Emma, wie sie ihren Kindern die Diagnose "ziemlich schnell" nach der Bekanntgabe vermittelte, da sie immer offen mit ihnen über den Gesundheitszustand ihres Vaters gesprochen habe.

Die Veränderungen in Bruces Verhalten wurden laut Emma zunächst an seiner zurückhaltenderen Art deutlich. "Für jemanden, der so gesprächig und engagiert war, war es einfach nicht mehr typisch", reflektierte die Unternehmerin. Während Familienversammlungen habe er oft einen distanzierten Eindruck gemacht. Bruce, der auch drei erwachsene Töchter aus seiner früheren Ehe mit Demi Moore (62) hat, zeige jedoch auch heute noch hin und wieder sein altes Wesen. Es seien Momente des herzhaften Lachens oder seiner typischen Mimik, die seiner Familie Hoffnung geben. Trotzdem verschwindet dieses vertraute Auftreten immer wieder so schnell, wie es gekommen ist – eine Herausforderung, der sich die Familie täglich stellen muss.

Bruce Willis, einer der größten Stars der Filmwelt, hat sich seit Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, nachdem seine Aphasie-Diagnose im Jahr 2022 bekannt gegeben wurde. Seitdem konzentriert sich die Familie auf gemeinsamen Zusammenhalt. Emma, die seit 2007 mit Bruce verheiratet ist, spricht dabei auch über den Schmerz, mit dem fortschreitenden Verlust seiner sprachlichen Fähigkeiten umzugehen, sowie Augenblicke, in denen Bruce wieder ganz "der Alte" zu sein scheint. "Es ist einfach schwer mitanzusehen, so schnell wie diese Momente auftauchen, verschwinden sie wieder", merkte sie unter Tränen in der Sendung an.

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming mit ihren Töchtern Evelyn und Mabel

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis mit seiner Tochter Evelyn

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming-Willis und Bruce Willis mit ihren Kindern