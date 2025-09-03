Das sagt Serkan Yavuz bei "The Power" über seine Untreue

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Serkan Yavuz (32) seiner Noch-Ehefrau Samira Yavuz (31) wiederholt fremdgegangen ist – auch Samira selbst erfuhr erst zu diesem Zeitpunkt davon. Die zwei trennten sich und kurz darauf ging es für Serkan für die Dreharbeiten von "The Power" auf nach Kreta. Nun wurden die ersten Folgen der neuen Show endlich ausgestrahlt. Diese zeigen auch, wie offen der Realitystar in der Show mit seinem Fehlverhalten umgeht. "Endlich habe ich es meiner Frau gestanden, habe gesagt: 'Ja, ich habe Sche*ße gebaut'", erzählt er seinen Co-Stars und betont: "Ich rede es nicht schön, es gibt auch nichts zu entschuldigen. Dass man betrügt, das macht man einfach nicht."

Die Reaktionen auf seine Geschichte sind gemischt. Kader Loth (52) traut ihm zu, dass er wirklich plane, sich zu bessern. Ihr Ehemann Ismet Atli (54) wirft jedoch frech ein: "Das war der Fehler: Niemals dazu stehen!" Isi findet, Serkan hätte den Betrug vor Samira als harmlose Romanze verkaufen sollen. "Mit 32, als junger Mann, dann auch noch Südländer. Mein Gott... Kann sie nicht ein Auge zudrücken?", meint er. Seine Frau ist empört: "Sag mal, Isi, ist dir ein Stein auf den Kopf gefallen?" Serkan hingegen erwidert, was Isi vorschlägt, habe er schon sein Leben lang gemacht – andere und vor allem sich selbst angelogen. Er ist sich sicher: "Das ist das Schlimmste, was du als Mann machen kannst."

Serkan predigte vor und auch in der Show bereits, in Therapie zu gehen und sich bessern zu wollen – für seine Noch-Ehefrau und die zwei gemeinsamen Kinder. Wie viel hinter seinen Versprechen steckt, bleibt abzuwarten. Schon der Trailer für "The Power" zeigt, dass er anscheinend seiner Mitstreiterin Emma Fernlund (24), die zum Zeitpunkt der Dreharbeiten vergeben war, näher gekommen sein soll.

Joyn / René Lohse "The Power"-Kandidat Serkan Yavuz

Joyn / René Lohse "The Power"-Kandidat Ismet Atli

