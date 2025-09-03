Die Fans sind erschüttert über Yasin Cilingirs Scheidung

Yasin Cilingir (34) hat nun offiziell bestätigt, dass er und seine Ehefrau Samira Cilingir sich scheiden lassen. Diese Nachricht schlägt bei den Fans des ehemaligen Love Island-Paares wie eine Bombe ein. Zahlreiche Anhänger drücken in den Kommentaren unter einem Promiflash-Beitrag ihre Bestürzung über die Trennung aus. Aussagen wie "Schade, sie haben wirklich so sehr gekämpft, ich hätte es ihnen von Herzen gewünscht" oder "Für mich gibt es keinen Grund, darüber zu lachen. Sie haben gekämpft und nicht, wie so viele andere, sofort aufgegeben" zeigen deutlich die Enttäuschung ihrer Follower.

Samira und Yasin hatten offenbar bis zuletzt versucht, ihre Eheprobleme zu lösen, doch die Scheidung scheint mittlerweile unausweichlich. Laut Yasin, der die Trennung gerade erst im "Blitzlichtgewitter"-Podcast bekannt gab, leben die beiden noch zusammen, während der rechtliche Prozess abläuft. Seit nunmehr fünf Monaten befinden sie sich mitten im Scheidungsprozess. Die Fans hatten gehofft, dass das beliebte Paar seine Ehekrise überwinden würde, doch nun müssen sie schweren Herzens Abschied von ihrem Traumpaar nehmen.

Schon Anfang des Jahres hatten die Reality-TV-Stars kein Geheimnis aus ihren Schwierigkeiten gemacht. In einer Fragerunde auf Instagram sprach Yasin ganz offen von einer "Hassliebe" zwischen ihm und Samira. Die TV-Bekanntheit erklärte damals: "Die Liebe steckt fest, aber wir haben beide einen sehr starken Charakter." Trotz aller Differenzen und mehrfacher Trennungen fanden die beiden immer wieder zueinander – vielleicht auch, weil sie von ihren Familien gelernt hatten, niemals aufzugeben. "Wir kommen beide aus Familien, wo die Eltern sich niemals loslassen würden, egal was passiert", berichtete Yasin. Samira bestätigte: "Ich mache es genauso wie meine Eltern."

Instagram / yasin__ca Yasin Cilingir und sein Sohn Malik

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira Cilingir im Oktober 2024

Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir, Realitystars