Lorik Bunjaku und Denise Hersing starten gemeinsamen Podcast

Denise Hersing (29) und Lorik Bunjaku (29) planen Großes: Die Realitystars launchen ihren eigenen Podcast. Schon heute geht es mit der ersten Folge "Planlos geht der Plan los" exklusiv und kostenfrei auf der Podcast-Plattform Podimo los. In Zukunft soll es jeden Mittwoch eine neue Folge geben. "Wir freuen uns total auf den Podcast, weil er wie ein FaceTime-Call mit Freunden ist: ehrlich, lustig, manchmal bodenlos – aber immer 100 Prozent wir", schwärmt Denise und betont: "Genau das macht es für uns besonders."

Denise und Lorik planen, mit dem neuen Projekt intimere Einblicke in ihr Leben als Paar zu geben. Aber auch ihre Jobs in Reality-TV-Formaten finden Erwähnung. "Wir nehmen die Leute noch näher und privater mit und zeigen die Seiten, die man auf Social Media sonst nicht so direkt mitbekommt", erklärt Denise. Lorik macht zudem deutlich, dass die beiden Sommerhaus-Stars kein Blatt vor den Mund nehmen wollen. "Wir reden, was andere nicht mal denken würden. Hier gibt’s Reality-TV-Gossip, hitzige Diskussionen und bodenlose Fragen, die man seiner Mutter niemals stellen würde", kündigt er an.

Denise und Lorik lernten sich bei Bachelor in Paradise kennen und sind seither ein Paar. Als Duo sind sie erprobt: Gemeinsam stellten sie sich schon den Herausforderungen bei Temptation Island V.I.P. und "Das Sommerhaus der Stars". Aktuell ist Lorik auch bei "The Power" zu sehen. Privat wohnen Denise und Lorik zusammen mit ihren zwei Hunden und teilen ihren Alltag im Netz.

Podimo Podimo-Podcast "Planlos geht der Plan los" mit Lorik Bunjaku und Denise Hersing

IMAGO / Gartner Denise Hersing und Lorik Bunjaku bei der Premiere von "The Power" in Berlin

IMAGO / STAR-MEDIA Lorik Bunjaku und Denise Hersing, Realitystars