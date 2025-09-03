Robin Wright: Nie wieder Hochzeit trotz großem Liebesglück

Robin Wright (59) hat in einem Interview mit The Sunday Times offen darüber gesprochen, warum sie nicht mehr den Gang zum Traualtar wagen möchte. Die Schauspielerin schwärmte von ihrem Freund, dem Architekten Henry Smith, den sie vor etwa einem Jahr in einem Pub kennenlernte. "Er ist ein Schatz und ein echter Mann", sagte sie über den 52-Jährigen und merkte an, dass sie ihn auch ohne den Bund der Ehe als Partner an ihrer Seite haben möchte. Die gemeinsame Erfahrung mit einer COVID-19-Erkrankung und den damit verbundenen Herausforderungen habe ihr Kennenlernen beschleunigt und vertieft, erklärte sie.

Die House of Cards-Darstellerin ist dreimal verheiratet gewesen. Zuerst mit dem inzwischen verstorbenen Schauspieler Dane Witherspoon, dann mit Sean Penn (65), mit dem sie zwei Kinder hat, und schließlich mit Clement Giraudet, von dem sie sich im vergangenen Jahr scheiden ließ. Für Robin ist es ein befreiendes Gefühl, nicht nochmals heiraten zu müssen. In ihrem neuen Lebensabschnitt schätzt sie das Alleinsein, fühlt sich aber bereit, mit jemandem wie Henry die Welt zu entdecken. Sie verzichtet gern auf den amerikanischen Lebensstil und schätzt besonders das beschauliche Leben, das sie mit Smith im englischen Küstenort führt.

Robin, die ursprünglich aus Texas stammt, zieht das ruhige Leben in England nun dem hektischen Alltag in den USA vor. "Es ist befreiend, fertig zu sein", sagte sie über ihre Entscheidung, das Ehekapitel abzuschließen. Über Henry meinte sie in der Publikation: "Ich werde gesehen und geliebt, so wie ich bin." Diese neue Lebensphase hat für Robin ein Gefühl von Ankommen und Frieden gebracht, das sie lange vermisste. Durch ihre Beziehungen hat sie viel gelernt und genießt nun die Liebe ohne jegliche Erwartungen oder gesellschaftlichen Druck.

Getty Images Robin Wright beim Screening von "The Girlfriend", September 2025

Getty Images Robin Wright und ihr Ex-Mann Sean Penn

Robin Wright in "House of Cards"