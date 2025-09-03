Schwangere Lisa Marie Akkaya leidet an Wassereinlagerungen

Lisa Marie Akkaya (24) erwartet bald Nachwuchs. Leider ist die Schwangerschaft der Influencerin alles andere als einfach. Gegenüber ihrer Community auf Instagram öffnete sich Lisa Marie und sprach über die erheblichen gesundheitlichen Probleme, die sie aktuell durchmacht. Die Schwangere leidet unter extremen Wassereinlagerungen in ihren Füßen, Beinen und Händen. "Das ist nicht mehr normal", klagt sie und beschreibt, wie sehr die Schmerzen durch das Drücken des Wassers ihre Gelenke belasten. "Meine Füße sehen schlimmer aus als die jeder 90-jährigen Oma", so Lisa Marie.

Um Abhilfe zu schaffen, plant die Content Creatorin zur Lymphdrainage zu gehen. Trotz alledem hat Lisa Marie nicht ihren Sinn für Humor verloren. Sie verrät, dass sie ihren Ehemann Furkan Akkaya (24) im Spaß sogar gebeten hatte, ihr den Fußknöchel zu brechen: "Ich glaube, das würde so guttun", merkte sie mit einem Augenzwinkern an.

Die Schwangerschaft von Lisa Marie verlief bisher alles andere als unproblematisch. Immer wieder musste sie ins Krankenhaus, und für einige Wochen bangte sie sogar um das Leben ihres ungeborenen Babys. Zudem wurde bei ihr eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. Eine Behandlung ist allerdings erst nach der Geburt ihres zweiten Sohnes möglich. Gegenüber Promiflash verriet sie, dass sie nach wie vor kein Update zu der Diagnose gibt: "Wir sind leider selber noch in Ungewissheit und das wird sich auch bis zur Geburt nicht ändern."



Instagram / lisa.straube Schwangere Lisa Marie Akkaya, Juli 2025

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Juli 2025

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Marie Akkaya im Januar 2025