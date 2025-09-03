Selten: So humorvoll geht König Charles mit seinem Krebs um

König Charles III. (76) hat bei der Eröffnung des Midland Metropolitan University Hospital in den West Midlands einen seltenen Einblick in seinen Gesundheitszustand gegeben, berichtet Hello Magazin. Der 76-jährige Monarch scherzte mit der 85-jährigen Patientin Jacqueline Page über Altersbeschwerden und erzählte offen von seiner eigenen Krebsbehandlung. "Ich weiß, dies ist das Schreckliche daran", kommentierte er das Älterwerden. "Die Teile funktionieren nicht mehr so gut, wenn man über 70 ist." Er sprach auch mit dem Krebspatienten Matthew Shinda und erklärte: "Es geht mir nicht zu schlecht", als er nach seinem Gesundheitszustand gefragt wurde. Charles, der im Februar 2024 die Diagnose Krebs erhalten hatte, steht weiterhin unter Behandlung.

Die Eröffnung des Krankenhauses in Smethwick bot König Charles die Gelegenheit, mit Patienten, Freiwilligen und dem Personal des 736-Betten-Hauses ins Gespräch zu kommen. Besonders seine Begegnung mit Matthew Shinda, der ebenfalls an Krebs erkrankt ist, verdeutlichte Charles' Empathie. Im Gespräch mit Matthew ging es auch um die Problematik der rechtzeitigen Erkennung von Krebs. Der Monarch ergänzte: "Das Gute ist, dass sie immer besser darin werden, mit diesen Dingen umzugehen. Das Problem ist jedoch, dass man immer Hoffnung hat. Das kann frustrieren." Trotz seiner gesundheitlichen Herausforderungen setzte Charles seine königlichen Verpflichtungen fort und besuchte noch am selben Tag das Birmingham Oratory, um historische Gegenstände zu besichtigen.

Charles' Auftritt im Krankenhaus wirft ein neues Licht auf seine gesundheitliche Situation. Vor kurzem gab es Berichte über eine Verschlechterung seines Zustands, da er zunehmend auf einen Gehstock angewiesen sei, um sich fortzubewegen. Charles hat offen über die Herausforderungen des Alterns gesprochen, während er gleichzeitig den Mut betont, den es braucht, um der eigenen Gesundheit zu begegnen. Der König zeigt durch seinen unermüdlichen Einsatz für seine royalen Pflichten und seine lockere Art im Umgang mit schwierigen Themen, dass er trotz gesundheitlicher Rückschläge fest entschlossen ist, seine Aufgaben als Monarch fortzusetzen.

Getty Images König Charles III. mit dem Patienten Phillip Barnard

Getty Images König Charles III. mit Patientin Jacqueline Page

Getty Images König Charles III. mit dem Patienten Matthew Shinda