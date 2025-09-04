Dann sollen Prinz Williams Kids royale Pflichten übernehmen

Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7), die Kinder von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43), genießen momentan eine weitgehend normale Kindheit fernab des Rampenlichts. Sie zeigen sich nur bei bedeutenden öffentlichen Anlässen wie "Trooping the Colour" oder einem Besuch in Wimbledon. Die Royals, insbesondere George als zukünftiger Thronfolger, werden jedoch in naher Zukunft mehr Verantwortung übernehmen müssen. Doch wie, wann und ob George, Charlotte und Louis offiziell royale Aufgaben annehmen, bleibt abzuwarten. Der ehemalige königliche Butler, Grant Harrold, hat nun offenbart, dass es noch einige Jahre dauern könnte, bis die jungen Royals offizielle Aufgaben übernehmen. In einem Gespräch mit "Study Dog" betont Grant, dass William entschlossen sei, seinen Kindern eine möglichst normale Kindheit zu bieten.

Er vermute daher, dass George, Charlotte und Louis erst in ihren Zwanzigern offizielle königliche Verpflichtungen übernehmen werden. Sie sollen langsam an die königlichen Veranstaltungen herangeführt werden, um die damit einhergehende Verantwortung zu verstehen, jedoch ohne jeglichen Druck, frühzeitig wichtige Rollen zu übernehmen: "Während sie nach und nach an königliche Veranstaltungen herangeführt werden, um ihnen zu helfen, die Verantwortung zu verstehen, die kommen könnte, gibt es keinen Druck für sie, in absehbarer Zeit wichtige Rollen zu übernehmen, und vielleicht überhaupt nicht, wenn sie einen anderen Weg wählen."

Einen größeren Auftritt hat George jedoch kürzlich bereits hinter sich gebracht. Gemeinsam mit seinen Eltern war der junge Royal im Buckingham Palace bei einer Teezeremonie zu Ehren von Veteranen des Zweiten Weltkriegs anwesend. Dabei beeindruckte George nicht nur durch sein höfliches Auftreten, sondern stellte den Veteranen auch zahlreiche nachdenkliche Fragen wie "Haben Sie U-Boote gesehen?" oder "Wie viele Einsätze hatten Sie?" Für Experten war das ein deutliches Zeichen, dass George langsam auf seine späteren Aufgaben vorbereitet wird. Royal-Experte Russell Myers sagte im Gespräch mit dem Mirror: "Das war das erste Zeichen dafür, dass George künftig Aufgaben übernimmt." Auch ein Palastinsider würdigte den Auftritt: "Das ist eine ziemliche Verantwortung, sich hinzusetzen und so mit Veteranen zu sprechen. Das war sehr beeindruckend."

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William mit seinen Kindern Charlotte, Louis und George, 2025

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kinder George, Louis und Charlotte

Getty Images Prinz George im Mai 2025