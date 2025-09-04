Heiraten Taylor Swift und Travis Kelce etwa auf Schalke?

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) wurden mit einem außergewöhnlichen Angebot überrascht. Die Veltins-Arena in Gelsenkirchen hat sich dazu bereit erklärt, die Hochzeitslocation für das frisch verlobte Paar zu stellen. In einem auf Instagram veröffentlichten Video fragt die Arena die beiden Stars direkt: "Sucht ihr nach einer Hochzeitslocation?", gefolgt von der vielversprechenden Bemerkung: "Dann haben wir vielleicht den perfekten Ort." In der Aufnahme ist die beeindruckende Kapelle der Arena zu sehen.

Seit ihrem Konzert im Rahmen der "Eras"-Tour 2024 in Gelsenkirchen hat Taylor eine besondere Verbindung zu der deutschen Stadt. Dort hatten ihre Fans während des Songs "Willow" eine beeindruckende Lichtershow mit bunten Luftballons und Taschenlampen inszeniert. Die Begeisterung und die besondere Atmosphäre, die die Swifties erschufen, beeindruckten die Sängerin nachhaltig, sodass sie Gelsenkirchen sogar in einem Gespräch im Podcast "New Heights" erwähnte. Die Stadt hatte sich damals sogar temporär in "Swiftkirchen" umbenannt, um ihre Verehrung für die Künstlerin zu zeigen.

Taylor und Travis, die ihre Verlobung am 26. August öffentlich gemacht hatten, gelten als eines der derzeit populärsten Promi-Paare. Ihre Bekanntgabe sorgte für einen Rekord auf Instagram, als ihr Verlobungspost innerhalb von nur sechs Stunden eine Million Mal geteilt wurde. Der Ring, den Travis für Taylor ausgewählt hatte, begeistert dabei ebenso wie die kreative Ankündigung selbst.

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025

Getty Images Für ein Taylor-Swift-Konzert nennt sich Gelsenkirchen in "Swiftkirchen" um, Juli 2024

ActionPress / Tatiana / Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce im Oktober 2024