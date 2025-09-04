Royals
Heiraten Taylor Swift und Travis Kelce etwa auf Schalke?

- Sandra Janke
Lesezeit: 2 min

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) wurden mit einem außergewöhnlichen Angebot überrascht. Die Veltins-Arena in Gelsenkirchen hat sich dazu bereit erklärt, die Hochzeitslocation für das frisch verlobte Paar zu stellen. In einem auf Instagram veröffentlichten Video fragt die Arena die beiden Stars direkt: "Sucht ihr nach einer Hochzeitslocation?", gefolgt von der vielversprechenden Bemerkung: "Dann haben wir vielleicht den perfekten Ort." In der Aufnahme ist die beeindruckende Kapelle der Arena zu sehen.

Seit ihrem Konzert im Rahmen der "Eras"-Tour 2024 in Gelsenkirchen hat Taylor eine besondere Verbindung zu der deutschen Stadt. Dort hatten ihre Fans während des Songs "Willow" eine beeindruckende Lichtershow mit bunten Luftballons und Taschenlampen inszeniert. Die Begeisterung und die besondere Atmosphäre, die die Swifties erschufen, beeindruckten die Sängerin nachhaltig, sodass sie Gelsenkirchen sogar in einem Gespräch im Podcast "New Heights" erwähnte. Die Stadt hatte sich damals sogar temporär in "Swiftkirchen" umbenannt, um ihre Verehrung für die Künstlerin zu zeigen.

Taylor und Travis, die ihre Verlobung am 26. August öffentlich gemacht hatten, gelten als eines der derzeit populärsten Promi-Paare. Ihre Bekanntgabe sorgte für einen Rekord auf Instagram, als ihr Verlobungspost innerhalb von nur sechs Stunden eine Million Mal geteilt wurde. Der Ring, den Travis für Taylor ausgewählt hatte, begeistert dabei ebenso wie die kreative Ankündigung selbst.

Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025
Getty Images
Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025
Für ein Taylor-Swift-Konzert nennt sich Gelsenkirchen in "Swiftkirchen" um, Juli 2024
Getty Images
Für ein Taylor-Swift-Konzert nennt sich Gelsenkirchen in "Swiftkirchen" um, Juli 2024
Taylor Swift und Travis Kelce im Oktober 2024
ActionPress / Tatiana / Backgrid
Taylor Swift und Travis Kelce im Oktober 2024
Wie fändet ihr eine Swift–Kelce-Hochzeit auf Schalke?
