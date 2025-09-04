Laura Maria Rypa klärt Gerüchte um Promi-BB-Teilnahme auf

Laura Maria Rypa (29), bekannt als Social-Media-Star, sorgt für Klarheit bei ihren Fans. In letzter Zeit tauchten Gerüchte auf, dass sie an der kommenden Staffel von Promi Big Brother teilnehmen könnte. Diese Spekulationen fanden ihren Weg in die Medienlandschaft und sorgten für reichlich Gesprächsstoff. Um dem ein Ende zu setzen, nutzte die Influencerin ihre Plattform auf Instagram, um Stellung zu beziehen. Sie postete Screenshots der Gerüchte und erklärte ihren Followern unmissverständlich: "Habe ich heute zugeschickt bekommen. Aber um das hier mal aufzuklären: NEIN!"

Mit ihrer klaren Aussage hat Laura Maria die Spekulationen um ihre Teilnahme an der beliebten Reality-Show eindeutig beendet. Damit bleibt den Fans der Social-Media-Berühmtheit nichts anderes übrig, als weiter auf eine TV-Beteiligung der besonderen Art zu warten. Das Statement auf Instagram dürfte nun für Ruhe sorgen und den Weg für andere Gerüchte ebnen, die in der Welt der Prominenten immer wieder neue Nahrung finden. Es bleibt spannend, welche Gesichter letztendlich Teil der neuen "Promi Big Brother"-Staffel sein werden, aber Laura Maria wird definitiv nicht mit von der Partie sein.

Jenseits der Promi-Big-Brother-Gerüchte hatte Laura Maria zuletzt mit privaten Herausforderungen zu kämpfen. Wie sie ihren Followern mitteilte, hinterließ die Trennung von Pietro Lombardi (33) deutliche Spuren. In den letzten Wochen hat sie aufgrund von Stress und Appetitlosigkeit an Gewicht verloren. Diese persönliche Offenbarung zeigt, dass hinter dem Glamour des Social-Media-Erfolgs auch schwierige Zeiten stehen können. Trotz dieser Herausforderungen scheint Laura Maria neue Kraft gefunden zu haben, um sich Gerüchten und Spekulationen entgegenzustellen und ihr Leben öffentlich klarzustellen.

IMAGO / Gartner Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihr Hund, August 2025

IMAGO / Horst Galuschka Pietro Lombari und Laura Maria Rypa, 2023