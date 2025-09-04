Nach Karim-Trennung: Anne Wünsche ist auf Tinder unterwegs

Anne Wünsche (34) hat sich vor wenigen Wochen von ihrem Partner Karim (36) getrennt, mit dem sie sechs Jahre lang zusammen war. Um die Trennung zu verarbeiten, hat die Influencerin nun eine Dating-App heruntergeladen und ist auf Tinder unterwegs. Wie sie auf Instagram enthüllt, plant sie zudem eine Reise nach Mallorca, um dort das Leben zu genießen und den Ballermann unsicher zu machen. "Ich fliege nach Mallorca. Ballermann. Und ich habe mir Tinder runtergeladen. Ist das das Richtige, um eine Trennung nach sechs Jahren Beziehung zu verarbeiten? Vermutlich nicht. Mache ich es trotzdem? Ja. Wird es mir gutgehen? Ja", gab sie ehrlich zu.

Anstatt sich im Stillen mit der Trennung auseinanderzusetzen, wählt Anne einen anderen Weg: Ablenkung durch neue Bekanntschaften und ein wenig Party-Exzess: "Werde ich mir von dem einen oder anderen Typen Bestätigung holen, weil es mir in den letzten Jahren gefehlt hat? Auch." Für sie ist dies kein typischer Pfad zur Selbstheilung, aber dennoch ein effektiver. Trotz der erwartbaren Kritik betont sie, dass diese Herangehensweise ihr persönlich hilft, die schmerzhafte Trennung hinter sich zu lassen. "Ich versuche, mich abzulenken. Und das hilft mir persönlich. [...] Und ich möchte es einfach nicht verstecken. Ich möchte darüber reden können. Ich möchte einfach leben und euch teilhaben lassen", gestand die Content Creatorin.

Zuvor hatte die Unternehmerin bereits betont, dass es für sie keine Hoffnung auf ein Liebes-Comeback mit Karim gebe. "Nein, von meiner Seite auf jeden Fall nicht. Dafür ist einfach zu viel passiert", stellte sie auf Instagram unmissverständlich klar. Die Influencerin zeigte dabei Verständnis für viele Frauen, die in unglücklichen Beziehungen verharren und immer wieder versuchen, Veränderungen herbeizuführen. "Wir Frauen leiden immer sehr lange und sprechen Dinge tausendmal an. Und wenn keine Änderung stattfindet, dann muss man erst mal wahrscheinlich 20 Mal auf die Fresse fallen", erklärte sie offen.

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Karim El Kammouchi und Anne Wünsche

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wünsche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Juni 2025