Kann sich Anne Wünsche ein Comeback mit Karim vorstellen?

Anne Wünsche (34) hat sich vor wenigen Wochen von ihrem Partner Karim El Kammouchi (36) getrennt. Trotz der beendeten Beziehung leben die beiden noch immer zusammen in derselben Wohnung. Im Netz stellt ein Instagram-Follower die Frage, ob ein Liebes-Comeback für Anne infrage kommt. Ihre Antwort darauf war unmissverständlich und ehrlich. Die Influencerin erklärte: "Nein, von meiner Seite auf jeden Fall nicht. Dafür ist einfach zu viel passiert."

Anne ließ in ihrer Antwort Verständnis für die Situation vieler Frauen durchblicken, die oft in einer unglücklichen Beziehung feststecken und immer wieder vergeblich versuchen, Probleme anzusprechen. "Wir Frauen leiden immer sehr lange und sprechen Dinge tausendmal an. Und wenn keine Änderung stattfindet, dann muss man erst mal wahrscheinlich 20 Mal auf die Fresse fallen", stellte die Unternehmerin klar. Anne betonte, dass es Momente gibt, in denen das Maß voll ist und man beschließt, eine Grenze zu ziehen. Der Entschluss, die Beziehung endgültig zu beenden, scheint aus ihrer Sicht unwiderruflich zu sein.

Vor einigen Tagen ließ Anne auch die Gründe für das Liebes-Aus durchblicken. In einem emotionalen TikTok-Video verriet die Content Creatorin: "Ich bin sowas von bereit, geliebt zu werden. Ich bin bereit, mich wertvoll zu fühlen und auch mal vermisst zu werden." Sie machte deutlich, dass sie von ihrem zukünftigen Partner Liebe, Wertschätzung und Zuneigung erwarte – nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre Kinder. Dinge wie getrennte Kühlschränke oder Kritik an ihrem Selbstbewusstsein wolle sie in einer Beziehung nicht mehr akzeptieren. "Ich möchte nicht das Gefühl haben, zu Hause nicht gut genug zu sein", betonte Anne und erklärte kurz darauf: "Ich wollte mit diesem Video einfach nur klarmachen, wieso ich entschieden habe, diese Beziehung zu beenden."

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi

Anzeige Anzeige

Instagram / annewuensche2.0 Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi