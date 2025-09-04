Neues Date: Yonca Hagen heizt Liebesgerüchte mit Jannik an

Die Gerüchteküche um Jannik Kontalis (29) und Yonca Hagen brodelt weiter: Die Influencerin hat kürzlich in ihrer Instagram-Story kräftig Öl ins Feuer gegossen. Sie postete Bilder eines gemeinsamen Treffens, auf denen ihre Tochter und ein geheimnisvoller Mann zu sehen sind, dessen Gesicht allerdings nicht erkennbar ist. Aber die Fans sind sich sicher, dass es sich um Jannik handeln muss. Denn auf einem anderen Post trug der Realitystar exakt das gleiche Kleidungsstück wie das, das in der Story der Influencerin zu sehen ist. Zudem hört man Janniks Stimme, als Yonca auf der Kirmes ihr Glück beim Kuscheltiergewinn versucht: "Oh nein", ertönt es im Hintergrund.

Ein weiteres Bild, das die Neugier ihrer Fans weckt, zeigt Yonca und einen vertrauten Arm, der eine Tüte Popcorn hält, während sie sich mit Getränken bewaffnet. "Conjuring Premiere – Kino war so voll, standen ewig für Snacks an", kommentierte die Mutter einer Tochter diesen Schnappschuss. Für viele Follower sind diese Hinweise ziemlich eindeutig: Hier bahnt sich etwas an. Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden Stars durch kleine Details Verbindungen zueinander herstellen und somit das Interesse der Öffentlichkeit wecken.

Bereits zuvor hatten Jannik und die Influencerin mit ihren Social-Media-Posts die Fans in helle Aufregung versetzt. Während in seiner Story ein Mensch-ärgere-dich-nicht-Spielbrett samt geheimnisvoller weiblicher Hand zu sehen war, tauchte kurz darauf dasselbe Spiel auch bei Yonca auf. Sie stichelte mit den Worten: "Ich gewinne immer." Besonders auffällig: Das cremefarbene Kleid, das Yonca auf ihrem Bild trug, war auch in Janniks Video zu erkennen. Dazu postete der Realitystar noch eine Tüte Popcorn – der perfekte Hinweis auf einen gemeinsamen Filmabend. Für viele Fans war klar: Diese Details konnten kein Zufall sein.

Collage: Instagram / yoncahagen, Instagram / jannikkontalis Collage: Yonca Hagen und Jannik Kontalis

Instagram / yoncahagen Yonca Hagen im Oktober 2023

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Realitystar

