Auf ihn hat es Laura Blond bei "Love Island VIP" abgesehen

Laura Maria Lettgen kehrt zu ihren Reality-TV-Ursprüngen zurück: Nachdem sie 2019 an der dritten Staffel von Love Island teilgenommen hat, sorgt sie nun bei Love Island VIP für Aufsehen. Die ehemalige Teilnehmerin der Normalo-Staffel und erfolgreiche Influencerin verriet in einem Interview mit Promiflash ihre Vorfreude auf die aktuelle Staffel und auf die Möglichkeit, den Mann kennenzulernen, der ihr schon zuvor ins Auge gefallen ist: Filip Pavlovic (31). "Vom ersten Eindruck her hat Filip mich direkt umgehauen", schwärmte Laura. Sie gab zu, dass sie bereits gespannt darauf war, ihn endlich persönlich zu treffen, und enthüllte, dass sie schon immer eine gewisse Neugier auf ihn hatte.

Im Interview sprach Laura auch über die Erfahrungen aus ihrer ersten Zeit bei "Love Island". Diese Staffel sei für sie besonders, denn das Format sei ihr Fernsehdebüt gewesen und nun freue sie sich darauf, erneut in die Villa einzuziehen. Die Atmosphäre sei vertraut und gleichzeitig spannend, ergänzte sie sichtlich nervös. "Es ist immer ein schönes Gefühl, zurückzukehren", betonte die junge Influencerin, die mit ihrer temperamentvollen Art stets polarisiert. Obwohl sie noch nicht viel Persönliches über Filip wusste, war ihre Vorfreude groß, mehr über ihn herauszufinden. "Ich habe davor noch nicht wirklich was persönlich von ihm gehört. Und deswegen war ich sehr gespannt auf ihn."

Laura Maria Lettgens Weg ins Reality-TV, beispielsweise in Formate wie Are You The One – Reality Stars in Love (2024), hatte bereits eine interessante Vorgeschichte. Ihr Trash-TV-Debüt damals war von einer bewegten Kennenlernphase mit einem Mann begleitet worden, der ebenfalls Ambitionen hatte, bei "Love Island" mitzumachen. Diese Überraschung brachte sie erstmals ins Rampenlicht – und zwar aus Rache. Damit kann sie bis heute bei vielen ihrer Fans punkten. Die Beauty & the Nerd-Teilnehmerin, die auch als Laura Blond bekannt ist, fand so ihren Zugang zur Welt des Fernsehens und etablierte sich fest in der Social-Media-Szene. Ihre Rückkehr zu "Love Island VIP" zu beobachten, dürfte für viele ein Highlight der Staffel werden.

Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen, Realitystar

IMAGO / Future Image Filip Pavlovic, "Love Island VIP"-Kandidat 2025

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025