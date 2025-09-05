Klare Vorstellung: So steht es um Oliver Pochers Liebesleben

Oliver Pocher (47) hat sich in einem Interview mit der Bild ganz offen über sein aktuelles Liebesleben geäußert und dabei klare Worte gefunden. Der Comedian stellte unmissverständlich klar, dass eine neue Beziehung momentan nicht das ist, was er anstrebt. "Es wird lange dauern, bis es eine Frau an meiner Seite gibt, mit der ich mich in der Öffentlichkeit zeige", erklärte er und schloss für dieses Jahr die Möglichkeit einer neuen Partnerin fest aus. Gerüchte um eine Verbindung zu Cathy Hummels (37), die kürzlich aufkamen, wurden von der Moderatorin selbst bereits dementiert.

Der Comedian gibt zu, nicht aktiv auf der Suche nach einer neuen Liebe zu sein, sondern hofft eher, selbst gefunden zu werden. Sein Dating-Leben bleibt dennoch ein Thema, über das er öffentlich kaum Worte verliert. Dieses Verhalten unterscheidet sich von seiner früheren Einstellung: Seine Ex-Frau Amira Aly (32) lernte Oliver über eine Dating-App kennen, eine Tatsache, die er damals offen preisgegeben hatte. Die beiden waren von 2019 bis 2024 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder.

Trotz der Trennung gibt es etwas, worüber Amira ihrem Ex-Partner noch heute dankbar ist. Gegenüber Barbara Schöneberger (51) gab die Moderatorin im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" zu: "Das war wie ein Befreiungsschlag für mich", als sie nach der Scheidung wieder ihren Geburtsnamen annahm. Besonders bewegend schilderte sie die Reise zu ihrem Vater nach Ägypten, die Oliver ihr ermöglicht hatte. Für diese Unterstützung war sie ihm laut eigener Aussage "sehr dankbar".

ActionPress / Panama Pictures Oliver Pocher, November 2024

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly im Juli 2019