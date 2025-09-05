Kurz nach Verlobung: Travis Kelce schwärmt von Taylor Swift

Travis Kelce (35), der bekannte US-Football-Profi, hat kürzlich seine Verlobung mit der Sängerin Taylor Swift (35) öffentlich gemacht. Die beiden Turteltauben teilten ihre Freude mit romantischen Fotos auf Instagram und begeisterten damit unzählige Fans auf der ganzen Welt. Im Trailer seines Podcasts "New Heights", den er zusammen mit seinem Bruder Jason Kelce (37) moderiert, beschrieb der 35-Jährige, wie viel Spaß es ihm gemacht hat, die Neuigkeit bekannt zu geben. "Ich bin allen dankbar, die sich gemeldet und etwas geschickt haben", erklärte er freudestrahlend.

Während einer Pressetour in São Paulo ließ Travis keine Gelegenheit aus, seine Schwärmerei für seine Verlobte zu zeigen. Begleitet von seinem Teamkameraden Patrick Mahomes (29) betonte er in Gesprächen mit brasilianischen Journalisten, wie sehr sich sein Leben seit Beginn der Beziehung vor zwei Jahren verändert hat. "Seit ich mit Taylor zusammen bin, macht das Leben Spaß. Es ist aufregend", sagt er laut TMZ strahlend. Die zusätzliche Aufmerksamkeit, die er in der Öffentlichkeit erfährt, sehe er positiv. Auch Patrick zeigte sich erfreut über das Glück seines guten Freundes und erklärte, dass Travis ein "Traumleben" führe.

Nicht nur privat, sondern auch beruflich scheint Travis momentan rundum erfolgreich zu sein. In Vorfreude auf das bevorstehende Match mit den L.A. Chargers zeigte sich der Sportler in Topform und erklärte optimistisch, dass es ihm großartig gehe. Diese Harmonie zwischen seiner Karriere und seinem Privatleben lässt erahnen, dass der Footballprofi gerade in einer der besten Phasen seines Lebens steckt. Taylor bringt offensichtlich frischen Wind in Travis' Leben.

Anzeige Anzeige

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Patrick Mahomes und Travis Kelce, 2025