Mehr Preisgeld: Veränderungen beim diesjährigen Sommerhaus

Im Sommerhaus der Stars 2025 werden die Promis in diesem Jahr von einigen spannenden Neuerungen überrascht. Zum zehnjährigen Jubiläum der beliebten Reality-Show hat sich vor allem in puncto Preisgeld einiges geändert. Anstatt wie bisher 50.000 Euro können die Gewinner nun bis zu 75.000 Euro mit nach Hause nehmen. Allerdings gibt es dafür eine knifflige Bedingung: Rauchen ist strengstens verboten. Jegliche Zuwiderhandlung könnte die Prämie von 25.000 Euro verpuffen lassen.

Neben den Änderungen beim Preisgeld gibt es auch neue Überraschungen im Haus selbst. Aus dem einstigen Pool-Bereich wurde eine gemütliche Laube, die zum Plaudern und gelegentlichen Streiten einlädt. Auch im Innenbereich hat sich etwas getan: Erstmals gibt es ein großes Doppelbett, das für Diskussionen unter den Paaren sorgen dürfte. Eins ist sicher: Die Neuerungen werden wohl definitiv zu der ein oder anderen Zankerei führen.

Abgesehen von den Neuerungen und Regeländerungen sind auch die möglichen Teilnehmer und deren Chancen auf den Gesamtsieg Gesprächsthema. In der vergangenen Staffel gewannen Sam Dylan (34) und Rafi Rachek (35) und die beiden gaben im Vorfeld ihre Einschätzungen zu dem nächsten Gewinnerpärchen ab. Laut den beiden Realitystars werden sich dieses Jahr Paulina Ljubas (28) und Tommy Pedroni (30) das Preisgeld sichern. Bei anderen Kandidaten hingegen sehen sie viel Streitpotenzial. "Die erste Eskalation wird direkt bei Silva und seiner Freundin sein, weil er vielleicht die Hände nicht bei sich behalten kann oder zu oft trinkt", ist sich Rafi sicher.

RTL "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025

RTL Neuer Ort im "Sommerhaus"-Garten

ActionPress / Matthias Wehnert / Future Image Rafi Rachek und Sam Dylan, Februar 2025