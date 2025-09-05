Nach Sommerpause: Königin Camilla nimmt Pflichten wieder auf

Königin Camilla (78) ist nach ihrer Sommerpause in Balmoral wieder den königlichen Pflichten nachgekommen. Bereits kurz nach ihrer Rückkehr begab sie sich auf eine Reise nach Cornwall in Südwestengland, wo sie mehrere ihrer Schirmherrschaften besuchte. Besondere Aufmerksamkeit erhielt ihr Besuch beim Cornwall Air Ambulance Trust. Dort eröffnete sie im Jahr 2012 das Hauptquartier und kehrte nun zurück, um Einheit und Hubschrauber mit dem Namen "The Duke of Cornwall" feierlich einzuweihen. Ihr Ehemann, König Charles III. (76), trug diesen Titel, bevor er 2022 zum König ernannt wurde. Camilla nutzte die Gelegenheit laut People auch, um sich mit gemeinnützigen Projekten auszutauschen und lokale Wohltätigkeitsorganisationen zu unterstützen.

Während ihres Aufenthalts in Cornwall traf Camilla auf ein Strickclub-Projekt der Cornwall Community Foundation, zu dem sie eine besondere Verbindung pflegt. Zudem stattete sie der Organisation ShelterBox einen Besuch ab, die weltweit Notunterkünfte für von Naturkatastrophen betroffene Gemeinschaften bereitstellt. Die Reise markierte ihren ersten offiziellen Auftritt nach dem jährlichen Sommerausflug der königlichen Familie nach Balmoral. Dieses Anwesen dient der Familie als traditioneller Rückzugsort während der Sommermonate und wurde bereits im Jahr 1852 von Prinz Albert erworben. In diesem Jahr wurde Camillas Anwesenheit besonders begrüßt, da ihre Projekte im Fokus standen und sie beweist, dass ihre royalen Pflichten nach wie vor von hoher Bedeutung sind.

Doch nicht nur mit der Wiederaufnahme ihrer königlichen Pflichten sorgte Camilla zuletzt für Aufmerksamkeit. Ein vor wenigen Tagen erschienenes Enthüllungsbuch rückte eine bislang unbekannte Episode aus ihrer Jugend ins Licht der Öffentlichkeit. Laut "Power and the Palace: The Inside Story of the Monarchy and 10 Downing Street" von Valentine Low erlebte die Königin mit nur 16 oder 17 Jahren eine schockierende Situation: Während einer Zugfahrt nach Paddington wurde sie von einem fremden Mann belästigt. Entschlossen handelte sie sofort. "Ich tat, was meine Mutter mir beigebracht hatte", sagte Camilla laut einem Bericht der Sunday Times. Sie zog kurzerhand einen ihrer High Heels aus und schlug auf ihren Angreifer ein, informierte den Zugbegleiter und sorgte so dafür, dass der Täter von der Polizei festgenommen wurde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla, 2025