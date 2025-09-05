Panik: "Bares für Rares"-Verkäufer flieht für 14.000 Euro

Ungewöhnliche Szenen spielten sich in der TV-Show Bares für Rares ab, als Verkäufer Christian Ramm seine Verkaufsstrategie spontan ändern musste. Alles begann mit einem schlichten Metallpuzzle, das sich in ein Schachspiel verwandeln lässt. Die Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (59) bewertete das ungewöhnliche Objekt lediglich mit 300 Euro, woraufhin Christian eine unglaubliche Information preisgab: Ein Galerist hatte ihm im Vorfeld ein Angebot von 14.000 Euro unterbreitet. Auf die Empfehlung der Expertin und des Moderators Horst Lichter (63) hin verließ Christian fluchtartig die Sendung – um dem Galeristen das Objekt zu verkaufen, bevor dieser es sich anders überlegen konnte.

Hinter den Kulissen der beliebten ZDF-Show sorgt dieser Mann nun sicherlich für Gesprächsstoff, denn so ein Vorfall ist alles andere als gewöhnlich. Die Bewertung der Expertin stieß sicherlich auf Verwunderung, doch manchmal sieht der Markt den Wert anders. Die Preisdiskrepanz war immens, ganze 13.700 Euro lagen zwischen der Expertise und dem Angebot des Galeristen. Kein Wunder also, dass die Entscheidung für Christian leichtfiel. In der Zwischenzeit hofften sowohl Dr. Heide Rezepa-Zabel als auch Horst Lichter, dass der Verkäufer die Chance prompt nutzen konnte.

Solch unvorhergesehene Wendungen sind bei "Bares für Rares" selten, doch sie halten die Zuschauer in Atem. Die Show lebt von den Überraschungen und manchmal auch vom kuriosen Verhalten der Gäste. In einer aktuellen Episode hatte sich ein ähnliches Drama in der Sendung abgespielt: Thomas Resch wollte seine mit Echthaar gefüllte Brosche an die Händler bringen. Obwohl die Expertin nur 400 Euro als Wert angesetzt hatte, forderte der Verkäufer überraschend einen viel höheren Preis und scheiterte damit. Am Ende musste Thomas enttäuscht und ohne Verkauf die Show verlassen.

Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler

Horst Lichter, TV-Persönlichkeit

Annika Raßbach (zw. v. l.) und Horst Lichter mit "Bares für Rares"-Experten, Februar 2025

