Amira Alys Söhne haben in Sachen Kleidung ihren eigenen Kopf

Amira Aly (32), die als beliebte Moderatorin und Social-Media-Star bekannt ist, gab kürzlich einen Einblick in ihren hektischen Alltag zwischen Familie und Karriere. Neben der Verantwortung für Hausbau, Umzug und ihre beiden kleinen Söhne schafft es die Österreicherin, ihrer Leidenschaft für Mode treu zu bleiben. Beim Jubiläumsevent des Designer Outlet Berlin gestand sie gegenüber Gala, dass es schwer sei, alles zu jonglieren und dennoch Zeit für modische Einkäufe zu finden. Besonders interessiert scheinen auch ihre Söhne an Mode zu sein – zumindest, wenn es um Schuhe geht. Diese besitzen klare Vorstellungen und sind kaum von ihren Lieblingspaaren zu trennen.

Ihr Modegeschmack scheint ebenfalls auf ihre Kinder abzufärben. Ihre Söhne, fünf und vier Jahre alt, haben bereits ausgeprägte Meinungen zu ihrer Garderobe und beeinflussen Mama Amiras Shoppingentscheidungen. Dabei betont sie, dass sie nur noch wenige "schicke" Kleidungsstücke kauft, da ihre Jungs ihre "drei Lieblingsoutfits" einfach bevorzugen. Gleichzeitig genießt Amira es, selbst Zeit für eine modische Auszeit zu nehmen. Modeinspiration zieht sie überwiegend von internationalen Fashion-Influencern und zeigt sich von Hailey Biebers (28) cleanem und coolem Stil beeindruckt.

Nicht nur in Sachen Mode hat Amira ein Händchen für kreative Ideen. Zu Beginn des Schuljahres überraschte sie ihren Sohn mit einer selbstgebastelten Dino-Schultüte, die in den sozialen Netzwerken viel Beachtung fand. Das aufwendige Geschenk für ihr Schulkind mit den liebevollen Details machte die Ex-Frau von Oliver Pocher (47) aber nicht nur mächtig stolz, es stimmte sie auch emotional. "Nur ein Wimpernschlag… gefühlt habe ich dir doch gerade erst bei deinen ersten Schritten zugesehen", teilte sie ihre Gefühle und holte mit diesem Gedanken wohl viele Eltern ab.

Amira Aly, Moderatorin

Amira Aly, März 2025

Amira Aly, August 2025