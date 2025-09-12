Nächster Shitstorm: Eva Benetatou stört DJ mit Insta-Storys

Evanthia Benetatou (33) steht erneut im Fokus eines Shitstorms! Ein Instagram-Video, das zurzeit in sozialen Netzwerken kursiert, zeigt die Reality-TV-Bekanntheit beim Feiern im Kiesgrube-Club an der Seite des französischen DJs Hugel. Gut gelaunt filmt sie sich mit ihrem Handy direkt neben dem Musiker, jedoch scheint dieser wenig begeistert von ihrem Verhalten zu sein. In einer entschieden deutlichen Geste klappt Hugel Evas Handy einfach zusammen, was diese mit einem Lachen überspielt. Doch während Eva ihren Spaß fortzusetzen scheint, wendet sich der DJ sichtbar verärgert wieder seiner Musik zu.

Begleitet wird das Video von der Beschreibung: "Wenn Leute denken, dass ihre Story wichtiger ist als der DJ." Der Vorfall löste zudem eine Flut von Kommentaren aus, in denen sich viele User kritisch äußern. "Das war so peinlich", schreibt eine Person, während eine andere hinzufügt: "Davor hat sie ja schon etliche Videos neben ihm gemacht. War ihm nach dem dritten Mal zu viel." Offenbar zeigt die Sequenz für viele Internet-Nutzer genau den falschen Umgang mit der Arbeit eines Künstlers, denn die Kritik an Evas Verhalten reißt nicht ab.

Es ist nicht das erste Mal, dass Eva im Mittelpunkt von Negativschlagzeilen steht. So sorgte die ehemalige Bachelor-Kandidatin schon vor einigen Monaten für große Aufregung, als sie im Netz offenbarte, dass sie einen einmaligen intimen Moment mit Serkan Yavuz (32) hatte – zu einem Zeitpunkt, als dieser noch mit Samira (31) verheiratet war. Besonders im Internet brach daraufhin ein Sturm der Empörung los. Unter einem Beitrag auf Instagram heißt es: "Krass! Wie kann man so etwas nur tun? Auch andere Reality-TV-Stars mischten sich damals ein. So schrieb Elena Miras: "Einfach nur wow! Wissend, dass eine Familie darunter leiden wird. Wissend, dass die Kinder das mitbekommen, so traurig, wirklich." Noch schärfer wurde Christina Grass (37): "Bei so was gibt es für mich keine Entschuldigung, davon kann Samira sich auch nichts kaufen."

Getty Images Evanthia Benetatou, August 2025

Imago DJ Hugel im September 2019

IMAGO / Panama Pictures Evanthia Benetatou, September 2025