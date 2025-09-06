Natascha Ochsenknecht: Sie ist nicht schuld an Jimis Fehlern

Im jüngsten Interview mit Bunte sprach Natascha Ochsenknecht (61) offen über das Gerichtsverfahren ihres Sohnes Jimi Blue Ochsenknecht (33). Der 33-jährige Schauspieler und Reality-TV-Star war in Österreich wegen schweren Betrugs angeklagt, konnte jedoch einer Verurteilung entgehen, indem das Verfahren gegen eine Geldbuße von 18.000 Euro eingestellt wurde. Natascha distanzierte sich von dem Vorwurf, bei der Erziehung ihres Sohnes Fehler gemacht zu haben, und betont, dass jede Verantwortung bei ihm liege: "Jeder, der uns kennt, weiß, dass die Kinder super aufgewachsen sind", sagte die Moderatorin.

Die Vorwürfe gegen Jimi Blue gehen auf eine Feier zu seinem 30. Geburtstag in einem Tiroler Hotel zurück, bei der eine Rechnung über 14.000 Euro unbezahlt geblieben war. Die Situation eskalierte schließlich so weit, dass es zu einer Festnahme am Hamburger Flughafen kam, bevor die Rechnung beglichen werden konnte. Natascha ist überzeugt, dass Jimi für seine Fehler selbst geradestehen müsse, sowohl moralisch als auch finanziell. Die Geldbuße sieht sie als Konsequenz, die Jimi akzeptieren müsse, um den angerichteten Schaden wiedergutzumachen.

Natascha ist stolz auf ihre drei Kinder – Wilson (35), Jimi Blue und Cheyenne (25) – und beschreibt sie als "feine Menschen", trotz der Fehler, die im Laufe der Jahre passiert seien. Sie sieht es als unvermeidlich an, dass Kinder, besonders nachdem sie erwachsen geworden sind, ihre eigenen Entscheidungen treffen und die Konsequenzen für eigene Fehltritte selbst tragen müssen. Die mittlerweile 61-Jährige schließt mit der Feststellung, dass tatsächlich jeder mal Fehler mache und sie als Mutter damit umgehen müsse. Dies ändere jedoch nichts an der Liebe und dem Stolz, den sie für ihre Kinder empfindet.

Wehnert, Matthias Jimi Blue Ochsenknecht, Sänger, mit seiner Mutter Natscha

Getty Images Natascha Ochsenknecht, 2023

Getty Images Natascha Ochsenknecht, Model, mit ihrem Sohn Jimi Blue