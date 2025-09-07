Amber Rose lobt OnlyFans als sichere Stripclub-Alternative

Amber Rose (41) hat sich öffentlich zur Plattform OnlyFans geäußert und deren Sicherheitsaspekte für Sexarbeiter hervorgehoben. In der Sendung "TMZ Presents: The War Over OnlyFans" erklärte die Ex-Freundin von Kanye West (48), dass "OnlyFans zu 100 Prozent sicherer ist". Rose, die ihre Karriere selbst in Stripclubs begann, betonte, dass die Möglichkeit, Inhalte aus der Sicherheit des eigenen Zuhauses heraus zu erstellen, einen wesentlichen Vorteil darstelle. "Man muss sich nicht mehr um die Sicherheit auf dem Parkplatz nach der Arbeit um drei Uhr morgens Sorgen machen", betonte das US-amerikanische Model.

Bevor sie 2020 auf OnlyFans aktiv wurde, war Amber schon eine bekannte Persönlichkeit im Showgeschäft. Die 41-Jährige arbeitete früher in verschiedenen Stripclubs, um ihre Familie zu ernähren. Trotz ihrer positiven Erfahrungen mit der Plattform gibt es jedoch auch kritische Stimmen. In derselben Sendung äußerte sich die ehemalige Creatorin Taylor Brazinsky kritisch über ihre Erfahrungen und berichtete von einem mentalen Druck, der mit ihrer Tätigkeit verbunden gewesen sei. Dennoch bleibt Amber überzeugt: "Es ist eine viel sicherere Umgebung."

Neben ihrer Karriere ist Amber auch Mutter zweier Kinder und spricht offen mit ihrem Sohn Sebastian über ihre Arbeit auf OnlyFans. Sie betont, wie wichtig es für sie ist, ihm Respekt gegenüber Frauen nahezubringen. "Ich habe ihm sehr früh beigebracht, dass man Frauen nicht sagen kann, was sie mit ihrem Körper tun sollen", erklärte sie in dem Podcast "No Jumper" im November 2023. Mit einem Augenzwinkern erzählt sie weiter: "Bash ist nicht dumm und sagt dann: 'Mama, ich habe auch ein OnlyFans.'" Die Diskussion um OnlyFans mag vielgesichtig sein, doch Amber bleibt ihrer Haltung treu und setzt auf Ehrlichkeit und Offenheit in ihrer Familie.

Getty Images Amber Rose, Februar 2025

Getty Images Amber Rose im Februar 2023 in Los Angeles

Getty Images Amber Rose im Dezember 2018