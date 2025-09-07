Julian Zietlow würde seine Ex-Freundinnen erneut betrügen

Julian Zietlow (40) sorgt mit einem neuen Instagram-Video für Aufregung. In dem Clip wird ihm von einer weiblichen Stimme vorgehalten, dass Fremdgeher "Schweine" seien. Daraufhin gesteht der Influencer offen, dass er seinen Ex-Freundinnen untreu war und dies nicht bereut. "Mal ganz ehrlich, Leute: Bin ich meinen Ex-Freundinnen fremdgegangen? Ja. Bereue ich es? Nein. Würde ich es wieder tun? Absolut", erklärt Julian und fügt hinzu, dass er in Zukunft jedoch ehrlich sein würde. Seiner Meinung nach sei man nur dann ein "Arschloch", wenn man unehrlich sei und ein Doppelleben führe.

Die Reaktionen auf Julians Aussage sind gespalten. Einige Follower kritisieren seine Einstellung scharf. "Das ist eine kranke Einstellung", schreibt ein User in den Kommentaren. Ein anderer fügt hinzu: "Fremdgehen impliziert doch Unehrlichkeit... oder verstehe ich hier was falsch? Wenn du rumvögeln willst und dennoch eine Beziehung haben willst, musst du sie eben öffnen oder Schluss machen – vor dem Akt mit einer anderen Person. Das wäre ehrlich." Dennoch gibt es auch Unterstützer, die seine Offenheit und Ehrlichkeit anerkennen.

Schon im Mai hatte sich Julian abschätzig über Beziehungen geäußert und damit im Netz eine hitzige Diskussion entfacht. In einer Instagram-Fragerunde erklärte der Unternehmer damals offen: "Beziehungen, so wie sie uns beigebracht wurden, und egal, wie sie ausgelebt werden, sind ein Riesenscam!" Auch die angeblich perfekten Partnerschaften der Internet-Stars bekamen ihr Fett weg. "Jeder Influencer, der über seine glückliche Beziehung redet – offen, monogam, glücklich oder nicht – ist Bullshit", schrieb er und warf der Branche eine Scheinwelt vor.

Julian Zietlow, Influencer

Julian Zietlow, Influencer

Julian Zietlow im September 2023

