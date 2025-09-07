Sommerhaus-Fehde: So kamen Lorik & Emma bei "The Power" klar

Lorik Bunjaku (29) und Emma Fernlund (24) sind beide Teil der neuen Show "The Power" – und alte Bekannte. Die Realitystars trafen auch schon bei Temptation Island V.I.P. und bei Das Sommerhaus der Stars aufeinander, und jedes Mal gab es Stress. Konnten sich die beiden beim dritten Versuch versöhnen? So richtig sieht es danach nicht aus. Lorik scherzt bei der "The Power"-Premiere in Berlin gegenüber Promiflash: "Ja, das mit Emma war so eine Hassliebe ohne Liebe. Also nur Hass eigentlich."

Lorik lässt durchscheinen, dass es zwischen ihm und Emma wieder gekracht hat. "Natürlich gab es da auch Streit. Da war jetzt nicht jeder Tag rosig, als wäre das meine beste Freundin oder so", schildert er im Gespräch mit Promiflash, räumt jedoch ein, dass sie sich im Laufe der Zeit miteinander arrangiert haben. Die Bachelorette-Bekanntheit erklärt: "Vor Ort musste man ja irgendwie miteinander klarkommen. Ich meine, da war sie nicht in Kombination mit Umut. Das wäre noch schlimmer gewesen, wie im Sommerhaus. Alleine ist sie eigentlich ertragbar." Dabei sind sie nicht die einzigen alten Sommerhaus-Feinde, die bei "The Power" wieder aufeinandertreffen – auch die Kandidaten Vanessa Nwattu und Serkan Yavuz (32) blicken auf eine gemeinsame Geschichte in der Chaos-WG in Bocholt zurück.

Bei "Temptation Island V.I.P." war Lorik hautnah dabei, wie Emma als Verführerin mit dem Kandidaten Umut Tekin anbandelte – später betrog dieser seine damalige Freundin Jana-Maria Herz (33) und aus den beiden wurde ein Paar. Immer wieder äußerte Lorik seine Zweifel an dem Liebesdreieck. Nach dem Ende der Dreharbeiten herrschte wohl dicke Luft zwischen den Teilnehmenden und Umut entfolgte Lorik im Netz. Im Sommerhaus stießen Lorik und seine Freundin Denise Hersing (29) dann wieder auf Umut und Emma – und es krachte erneut.

Anzeige Anzeige

Joyn, Joyn Collage: Lorik Bunjaku, Emma Fernlund

Anzeige Anzeige

Joyn / René Lohse "The Power"-Kandidat Lorik Bunjaku

Anzeige Anzeige

RTL Emma Fernlund und Umut Tekin, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024