"Stranger Sins"? Auf diese TV-Shows hat Jona Steinig Lust

Jonathan Steinig (29) ist ein bekanntes Gesicht in der Reality-TV-Welt: Er war unter anderem schon bei Die Bachelorette, Germany Shore, Forsthaus Rampensau und Germany's Next Topmodel zu sehen. Aktuell sucht er bei Love Island VIP die große Liebe. Bei der Premiere von "The Power" spricht er mit Promiflash über seine weiteren Karrierepläne und verrät: "Bock hätte ich auf jeden Fall auf Dschungelcamp, darauf hätte ich richtig Lust." Jona ist sich sicher, dass er noch einiges zu erzählen hat: "Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die ich noch nicht ausgepackt hab. Und da warte ich auf die richtige Show, damit ich das mal machen kann."

Worum genau es geht, möchte Jona lieber noch nicht verraten – seine Fans müssen sich also noch gedulden, bis das richtige Format um die Ecke kommt. Es gibt jedoch auch Shows, die den 29-Jährigen so gar nicht ansprechen. "Auf keinen Fall würde ich auf jeden Fall zu 'Stranger Sins' gehen. 'Dating Naked' und so was brauche ich auch nicht", stellt er im Gespräch mit Promiflash klar und lacht: "Wenn ihr mich nackt sehen wollt, dann könnt ihr mich gerne bei OnlyFans abonnieren." Die Hüllen will Jona im TV also vorerst nicht fallen lassen.

Seit dieser Woche läuft die neue Staffel "Love Island VIP", in der auch Jona zu sehen ist. Vorab verriet er im Interview mit Promiflash bereits, dass es ihm die Ladys vor Ort nicht leicht gemacht haben. "Bei 'Love Island VIP' war eine Dame, die es mir angetan hat", plauderte er aus und gab zu, einiges gelernt zu haben. Letztendlich habe er seiner Auserwählten sogar "hinterherlaufen" müssen – um wen es sich dabei handelt, wird sich im Laufe der neuen Staffel zeigen.

RTLZWEI "Love Island"-Kandidat Jonathan Steinig

Instagram / jonasteinig Jona Steinig, Realitystar

IMAGO / Gartner Jonathan Steinig, August 2025