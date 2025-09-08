So schnell stellte Marco Cerullo seinen Song auf die Beine

Realitystar Marco Cerullo (36) hat kürzlich seinen ersten eigenen Song mit dem Titel "FKK Abteil" veröffentlicht. Innerhalb von nur drei Wochen stellte er das gesamte Projekt auf die Beine und zeigte sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. "Für die Kürze der Zeit ist alles ganz gut geworden", erklärte Marco im Gespräch mit Promiflash. Sogar seine Ex-Freundin Christina Grass (37) unterstützte ihn bei diesem musikalischen Projekt und half ihm bei der Promotion des Songs.

Die Zusammenarbeit mit Christina über das Musikvideo freut Marco besonders. Trotz der Trennung scheint das Ex-Paar ein freundschaftliches Verhältnis bewahrt zu haben. "Dass Christina mit mir das Video gemacht hat, war ganz cool. Wir sind ja nicht im Bösen. Wir telefonieren ganz normal und wir sind cool miteinander", schilderte Marco.

Mit seinem neuen Song "FKK Abteil" hat Marco offenbar ein weiteres, aufregendes Kapitel in seinem Leben aufgeschlagen. Bekannt für seine Teilnahme an diversen Reality-TV-Formaten, versucht er nun, sich auch im musikalischen Bereich einen Namen zu machen. Erst kürzlich war er noch gemeinsam mit Christina bei Prominent getrennt zu sehen, aktuell mischt er außerdem bei Love Island VIP mit. Seine Fans dürfen gespannt sein, wie erfolgreich er mit seinem neuen Karriereweg wird.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Marco Cerullo, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / marcocerullo_official Yeliz Koc, Marco Cerullo und Christina Grass, Realitystars

Anzeige Anzeige

RTL Marco Cerullo und Christina Grass bei der Zeit zu zweit bei "Prominent getrennt" 2025