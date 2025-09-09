"Dreist und respektlos": Vanessa Nwattu lässt Dampf ab

Vanessa Nwattu steht derzeit im Mittelpunkt intensiver Spekulationen um ihr Privatleben. Es kursieren Gerüchte, dass sie sich von ihrem langjährigen Partner Aleks Petrovic getrennt hat. Da Vanessa und Aleks aber in der ausstehenden Staffel von Temptation Island V.I.P. zu sehen sind, darf sich die Reality-TV-Darstellerin aktuell nicht dazu äußern. Nun teilt sie aber eine kryptische Nachricht in ihrer Instagram-Story. "Ich weiß, viele von euch sind im Moment verwirrt und erschüttert über das, was hier auf Social Media passiert", schreibt sie und bezeichnet es als "dreist und respektlos". Sie stellt klar: "Ich sehe, was ihr seht. Ich distanziere mich davon und ich möchte mit solchen Energien nichts zu tun haben."

Vermutlich bezieht sich die Berlinerin damit auf die Gerüchte und Vermutungen, dass Aleks nun eine Beziehung mit der Reality-TV-Darstellerin Emmy Russ (26) eingegangen ist. Während Aleks diese Gerüchte in der Vergangenheit als "lächerlich" abtat, lenkt Vanessas jüngste Aussage die Aufmerksamkeit erneut auf die vermeintliche Dreiecksbeziehung. Auch im Netz finden sich immer wieder Hinweise, die Verwirrung stiften. Unter anderem teilten sowohl Emmy als auch Aleks kürzlich, dass sie jeweils auf dem Weg nach Dubai seien. Hinzu kommt, dass die Blondine kurz vor Vanessas kryptischen Worten ein Video in ihrer Instagram-Story teilte, in dem sie – wie Fans erkannt haben wollen – im Porsche des 34-jährigen Fitness-Freaks sitzt.

Vanessa und Aleks lernten sich im Jahr 2022 ebenfalls bei "Temptation Island V.I.P." kennen. Damals war Aleks noch mit Christina Dimitriou (33) liiert und Vanessa als Verführerin in dem Format. Genau dieser Verführung konnte der einstige Love Island-Kandidat nicht standhalten und gestand der Beauty noch während der Show seine Liebe. Sie verließen das Format als Paar und teilten seitdem regelmäßig ihr Liebesglück mit der Öffentlichkeit. Ob ihre Beziehung nun wirklich zerbrochen ist und Aleks sein Herz erneut verschenkt hat, wird sich wohl erst mit der Ausstrahlung der neuen Staffel zeigen.

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ in einem Porsche, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic, Realitystars

Anzeige