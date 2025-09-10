So reagieren die Promis auf Lilly Beckers Playboy-Cover

Lilly Becker (49) hat es getan: Die Ex-Frau von Boris Becker (57) strahlt auf dem Cover der Oktober-Ausgabe des Playboy-Magazins und sorgt damit nicht nur bei ihren Fans, sondern auch bei zahlreichen Prominenten für Begeisterung. Unter ihrem Instagram-Posting häufen sich die Kommentare, in denen sie für ihre sinnlichen Fotos gefeiert wird. Vor allem Sylvie Meis (47) zeigte sich begeistert: "Wir sind alle verliebt in Lilly!" Auch Gitta Saxx (59), selbst einst "Playmate des Jahrhunderts", hieß Lilly mit den Worten "Willkommen in der Playboy-Familie" herzlich willkommen. Weitere prominente Stimmen wie Jenny Elvers (53) und Tanja Tischewitsch (36) überschlugen sich ebenfalls mit Lob und Komplimenten.

Doch nicht nur bei den Frauen kommt Lillys Shooting gut an: Pierre Sanoussi-Bliss (63) ließ mit einem Augenzwinkern wissen, er kenne das alles schon aus dem Dschungelcamp, und Reality-Star Aurelio Savina (47) hob hervor, dass "Real Style und Selbstvertrauen" zeitlos seien. Sogar Oliver Pocher (47), der früher im Streit mit dem Model stand, zeigte sich begeistert und postete das Cover in seiner Instagram-Story. Zu alldem bewies Lilly auch noch Humor. Das Magazin mit ihrem Cover erscheint am selben Tag wie das Buch von Ex Boris. Lilly erklärte augenzwinkernd, sie sei bereit, sich das Buch ihres Ex-Manns zu kaufen – und ihm im Gegenzug auch gerne einen signierten "Playboy" zukommen zu lassen. Eine charmante Spitze, die Internetnutzer amüsierte.

Dass Lilly mit ihrer Teilnahme am Dschungelcamp viele Sympathien gewonnen hat, konnte sie zuletzt immer wieder eindrucksvoll unter Beweis stellen. Doch mit ihrem jüngsten Projekt möchte die Mutter eines Sohnes noch mehr inspirieren: "Frauen tragen eine unsichtbare Krone", betonte sie im Playboy-Interview. Diese innere Stärke und Selbstbewusstsein wolle sie anderen Frauen ans Herz legen – eine Botschaft, die perfekt zur selbstbewussten und glamourösen Seite passt, die sie nun auf dem Cover präsentiert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lilly Becker im März 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Oliver Pocher bei der Premiere des Theaterstücks "Der eingebildet Kranke", 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Ex-Tennisstar Boris Becker im Juni 2025 in Halle