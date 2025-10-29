Nach Titelentzug: Sarah Ferguson verliert Moderationsjobs

Sarah Ferguson (66) ist nicht länger Teil der Programme von ITV. Die Ex-Duchess of York, die zuvor als Hoffnungsträgerin des Tagesprogramms angesehen wurde, wurde aus den Sendungen "Loose Women" und "This Morning" entfernt. Auslöser sind neue Enthüllungen zu ihrem Umgang mit dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). Eine private E-Mail von Sarah aus dem Jahr 2011, in der sie Epstein eine demütige Entschuldigung aussprach, obwohl sie sich zuvor öffentlich deutlich von ihm distanziert hatte, brachte die Zusammenarbeit mit dem Sender ins Wanken. Ein Insider erklärte der Daily Mail: "Es wird keine Fergie mehr bei ITV geben, es sind keine aktuellen Pläne vorhanden und auch in Zukunft keine weiteren."

Sarah hatte bei ITV einst eine Glanzzeit erlebt. Nachdem das Programm unter den Skandalen rund um Phillip Schofield gelitten hatte, übernahm sie im November 2023 kurzfristig als Gastmoderatorin in der Sendung "This Morning". Ihre aufrichtige und volksnahe Art machte sie zu einer beliebten Persönlichkeit beim Publikum und innerhalb des Senders. Ihre ersten Auftritte bei "Loose Women" im Jahr 2023 und ihre späteren Einsätze wurden damals von Senderverantwortlichen gefeiert. Doch die jüngsten Enthüllungen und die harsche öffentliche Kritik, unter anderem von "Loose Women"-Panelmitglied Jane Moore (63), führten zu einem abrupten Ende ihrer TV-Karriere beim britischen Sender.

Und der Titelentzug hat noch weitere Konsequenzen: In den sozialen Netzwerken trat Sarah in der vergangenen Woche bereits unter neuem Namen auf. Auf X nennt sich die ehemalige Herzogin von York jetzt "sarahMFergie15" statt wie zuvor "SarahTheDuchess". Auch auf Instagram verzichtet sie nun darauf, den Titel in ihrem Profil zu führen und bleibt bei "SarahFerguson15". Damit distanziert sich die 66-Jährige, die ihre royale Bezeichnung seit der Scheidung von Andrew eigentlich weitertragen durfte, erstmals öffentlich von dem Titel.

Getty Images Sarah Ferguson, britische Royal

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson, Februar 2024

