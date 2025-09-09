"Wollte weg": Jannik Kontalis von Wiedersehensshow entsetzt

Jannik Kontalis (29) hat sich auf Instagram kritisch zur Wiedersehensshow von Prominent getrennt geäußert. Vor allem, dass die Sexualität des Realitystars zum Thema gemacht wurde, war für ihn unverständlich. "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber das war schon sehr unangenehm da [bei der Wiedersehensshow]. Ich bin wirklich froh, dass viele von euch das sehen und verstehen", beginnt er sein langes Statement. Vor Ort sei die Situation noch "zehnmal schlimmer" gewesen. "Ich wollte wirklich nur noch gehen", gesteht er.

"Ich wusste nicht, dass Sexualität 2025 noch so ein Ding ist. Also, ich wurde da ausgelacht, irgendeiner hat sich da ein T-Shirt angezogen, meine Ex hat angefangen 'Durch den Monsun' neben mir zu singen – Bro, seid ihr zwölf?", fragt Jannik entsetzt in die Kamera. Mit seiner Aussage spielt er auf Felix Davidson an, der inmitten des Drehs auf einmal ein T-Shirt mit dem Aufdruck der Band Tokio Hotel herauskramte und anzog. Hintergrund des Ganzen ist Janniks kleiner Flirt mit Frontmann Bill Kaulitz (36). Als weiteren Kritikpunkt nennt er die Themenwahl von Moderatorin Charlotte Würdig (47), die aus seiner Sicht über die Grenzen des Show-Kontexts hinausging. Er fühlte sich inmitten einer Kulisse aus Spott und fehlender Ernsthaftigkeit von den anderen Teilnehmenden alleingelassen, lobt dabei jedoch eine Ausnahme: "Niemand hat seine Stimme erhoben. Außer Giuliano natürlich. Es war so schlimm."

Bei der Wiedersehensshow kam es auch zum heftigen Schlagabtausch zwischen Yeliz Koc (31) und Jannik. Die Influencerin hatte ihren Ex-Partner zuvor ohne dessen Einverständnis geoutet und behauptet, die Beziehung sei an seinem Interesse an Männern gescheitert. Moderatorin Charlotte ließ dieses Thema nicht ruhen und bohrte bei der Reunion weiter nach. Doch Yeliz setzte sogar noch einen drauf. "Ich habe von mehreren Leuten gehört, dass, als ich im Dschungel war, er mit einem Comedian fremdgegangen ist", behauptete sie im Studio. Den Namen nannte sie zwar, doch der Sender entschied sich, ihn komplett zu zensieren.

RTL Jannik Kontalis, "Prominent getrennt"-Kandidat

RTL Yeliz Koc und Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt" 2025

IMAGO / Eventflash Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Mai 2023