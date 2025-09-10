Taylor Swift feiert mit Travis Kelce Steakhouse-Eröffnung

Travis Kelce (35) und Taylor Swift (35) haben am Montagabend die inoffizielle Eröffnung seines neuen Steakhouses "1587 Prime Steakhouse" in Kansas City gefeiert, so TMZ. Die Sängerin und der NFL-Star, die seit Kurzem verlobt sind, erschienen Hand in Hand und verbrachten den Abend in einer entspannten und liebevollen Atmosphäre. Augenzeugen berichten, dass die beiden immer wieder zarte Küsse austauschten und sich sichtlich wohlfühlten. Travis, der das Restaurant gemeinsam mit Teamkollege Patrick Mahomes (29) betreibt, hielt den Abend lässig mit einem grün gestreiften Shirt, während Taylor in einem blauen Jeanskleid und Keilabsätzen strahlte.

Während der Feierlichkeiten gesellten sich auch Patrick und dessen Frau Brittany (30) zu den beiden, allerdings saßen sie an einem separaten Tisch. Taylor nahm sich Zeit, um mit ihnen zu plaudern und sogar deren achtmonatige Tochter zu halten und mit den älteren Kindern zu spielen. Gäste und Mitarbeiter waren begeistert von Taylors nahbarer Art, beschrieben sie als humorvoll und herzlich. Sie nutzte die Gelegenheit, mit allen Anwesenden zu sprechen, was ihre charmante Persönlichkeit einmal mehr unterstrich. Nach gut zweieinhalb Stunden Rückzug in eine private Ecke verließen Taylor und Travis die gelungene Veranstaltung.

Die Verlobung des Promi-Paares war zuletzt ein großes Gesprächsthema, nachdem am 26. August romantische Fotos von Travis' Heiratsantrag in einem rosengeschmückten Garten veröffentlicht wurden. Für den Sportler, der gerade in die neue NFL-Saison startet, und die Sängerin, die für ihre bodenständige und herzliche Art bekannt ist, scheint das neue Steakhouse-Projekt ein weiterer Baustein ihrer gemeinsamen Zukunft zu sein. Fans warten gespannt auf den offiziellen Start des Restaurants am 17. September, das schon jetzt die Herzen der Gäste erobert hat.

Instagram / killatrav Travis Kelce und Taylor Swift, Juli 2025

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025