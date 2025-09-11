Darum meldete sich Kim Virginia für einen Tag im Netz ab

Kim Virginia Hartung (30) hat sich für einen Tag von Social Media zurückgezogen und meldete sich jetzt mit einer Erklärung bei ihrer Community. Die Influencerin erklärte auf Instagram, dass es ihr gut gehe, sie aber dringend eine Pause gebraucht habe. "Es ist viel passiert, und ich brauchte einfach meine Ruhe", so Kim. Der spontane Rückzug kam kurz bevor ihre Reise weiter nach Dubai ging, wo sie gemeinsam mit Nikola zunächst eine berufliche Angelegenheit klären musste.

Im Austausch mit ihren Fans erklärte Kim, dass die Vorbereitungen der Reise kein Zuckerschlecken gewesen seien. Zudem habe sie auch eine anstrengende Flugverbindung hinter sich: Nach einem Zwischenstopp in Griechenland ging es über mehrere Stationen bis nach Dubai und schließlich weiter nach Ras Al Khaimah. "Wir waren 20 Stunden unterwegs, das hat mich so fertiggemacht", beschrieb sie die Strapazen der Reise. Kim nutzte die Zeit in Dubai, um sich zu erholen, bevor das nächste Abenteuer beginnt: "Es wird ein richtiges Kontrastprogramm zu dem, was wir bisher gemacht haben."

Schon vor ihrer Social-Media-Pause sorgten Kim und ihr Partner Nikola Glumac (29) mit neuen Bildern für große Aufregung bei ihren Fans. Die beiden zeigten sich am Meer überraschend innig, und besonders eine Szene zog alle Blicke auf sich: Ihre Hände lagen auffällig auf Kims Bauch. Viele Follower spekulierten daraufhin über eine mögliche Schwangerschaft. Kim heizte die Gerüchte mit den Worten an: "Die süßeste Überraschung wächst im Verborgenen." Auch Nikola zeigte sich in den Kommentaren begeistert: "Ich bin der glücklichste Mann und freue mich so sehr auf alles, was jetzt auf uns zukommt."

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, September 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025