Mysteriöses Geschenk: Was bringt Harry seinen Kindern mit?

Prinz Harry (40) ist momentan in seiner alten Heimat Großbritannien, um als Schirmherr an den diesjährigen "WellChild Awards" teilzunehmen. Vor der eigentlichen Preisverleihung nahm der Royal sich die Zeit, mit den Nominierten ins Gespräch zu kommen. Die neunjährige Gwen Foster, die den Preis für Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren gewonnen hat, fordert Harry nicht nur zum Duell mit Luftballonschwertern heraus, sondern überreicht ihm auch ein besonderes Geschenk für seine Kinder: zwei Fußballtrikots von ihrem Lieblingsverein.

Harry zeigte sich von diesem besonderen Geschenk gerührt und antwortete: "Das ist das beste Geschenk überhaupt. Es ist so cool, meine Kinder werden es lieben." Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), deren Leben abseits des königlichen Rampenlichts in Kalifornien stattfindet, werden nach Harrys Rückkehr in die USA stolze Besitzer von Fußballtrikots des Fußballvereins Brighton and Hove Albion sein.

Seit vielen Jahren setzt sich Prinz Harry für die Belange und Bedürfnisse kranker Kinder und Jugendlicher in Großbritannien ein. Der Royal ist seit 2007 sogar als Schirmherr der Organisation "WellChild" unterwegs. Im Rahmen der diesjährigen Preisverleihung hielt er eine emotionale Rede und überreichte einen Preis. "An alle Mütter und Väter hier – ihr seid Superhelden. Vergesst das nie", sagte er etwa laut Stern. Auch zu einem Seitenhieb auf seinen Bruder Prinz William (43) ließ Harry sich hinreißen.

Getty Images Prinz Harry bei den WellChild Awards 2025 in London

Getty Images Prinz Harry erhält ein Fußballshirt, September 2025

Instagram / meghan Prinz Harry, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet im Mai 2025