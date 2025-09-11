Pietro Lombardi und Laura melden sich nach Umzug im Netz

Nach der Trennung Mitte August ziehen Laura Maria Rypa (29) und Pietro Lombardi (33) nun endgültig getrennte Kreise. In ihrer Instagram-Story berichtete Laura, dass sie gemeinsam mit ihren Kindern und mit Unterstützung eines Umzugsunternehmens in ihr neu renoviertes Haus gezogen ist, das ursprünglich als gemeinsames Zuhause geplant war. Ihre Eltern halfen währenddessen, indem sie auf die Kinder aufpassten. Ihre Hunde befinden sich aktuell beim Hundetrainer. "Ich bin unfassbar dankbar, dass ich so eine krasse Unterstützung habe", erklärte die Social-Media-Bekanntheit sichtbar erleichtert.

Auch Pietro gab in einer Story Einblicke in seine neue Lebenssituation. "Heute ist für mich die letzte Nacht im Haus. Und dann kommt die Hausverwaltung und dann ist die Übergabe an den neuen Mieter", berichtete der Sänger, der mit gemischten Gefühlen über den Abschluss dieses Kapitels sprach. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: "Ob ich meine Kaution zurückkriege? Schauen wir mal." Die Trennung scheint diesmal endgültig, was auch die aktuellen Veränderungen im Lebensalltag des Paares deutlich machen.

Für reichlich Gesprächsstoff sorgte in den vergangenen Tagen zudem ein Detail aus Lauras Social-Media-Story: Ein faustgroßes Loch in einem der Kleiderschränke ihres neuen Hauses erregte die Aufmerksamkeit der Fans. Schnell wurde spekuliert, ob es sich möglicherweise um einen Faustabdruck handelt. "Da hat sich doch jemand mit der Faust verewigt", mutmaßte ein Fan in den Kommentaren. Die Influencerin selbst äußerte sich bisher nicht zu den Gerüchten und ließ die Spekulationen damit offen im Raum stehen.

