Stefan Raab hat eine neue Show: Die Fans reagieren gespalten

Stefan Raab (58) ist zurück! Am Dienstagabend wird seine brandneue Sendung "Die Stefan Raab Show" erstmals bei RTL ausgestrahlt. Diese Ankündigung sorgte auf Social Media für gespaltene Reaktionen unter den Fans. Unter einem Instagram-Post des Senders, der die Show bewarb, zeigten sich einige Zuschauer begeistert und kommentierten euphorisch: "Mega mega mega, Stefan is back" oder "Der Chef ist zurück, wuhuuu". Andere hingegen äußerten sich kritisch bis genervt. Kommentare wie "Raab nervt einfach ohne Ende" und "Wird genauso floppen" waren ebenfalls zu lesen.

Die Meinungen sind offensichtlich äußerst divers. Viele Zuschauer freuen sich auf ein Wiedersehen mit dem Entertainer, der vor allem in den Nullerjahren mit Shows wie TV Total und die von ihm produzierten Formate wie Schlag den Raab in guter Erinnerung blieb. Andere hingegen scheinen sich an Raabs Stil ein wenig sattgesehen zu haben und halten ihn für überholt. Sie erinnern daran, dass das große Comeback-Format des Entertainers, "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab", ebenfalls nicht den gewünschten Erfolg hatte. "Weil die eine Show nicht lief, kommt jetzt die nächste", spottete ein Nutzer mit Blick auf den Quotenflop.

Stefan prägt seit den frühen 2000ern die deutsche Entertainment-Landschaft. Besonders bekannt wurde er durch Formate wie "TV Total" und spektakuläre Events wie die Wok-WM oder das Turmspringen. Auch musikalisch feierte er Erfolge und verhalf Lena Meyer-Landrut (34) zum Eurovision Song Contest-Sieg. Obwohl er sich vor einigen Jahren weitestgehend aus dem Fernsehen zurückzog, blieb er hinter den Kulissen als Produzent tätig. Dass er nun wieder persönlich ins Rampenlicht tritt, ist für viele seiner Fans Grund zur Freude – und für andere ein Grund zur Kritik. Es bleibt abzuwarten, ob der 58-Jährige seinen früheren Kultstatus mit seiner neuen Show verteidigen kann.

Getty Images Stefan Raab, Moderator

IMAGO / Eventflash Stefan Raab bei der Premiere von "Das Kanu des Manitu", August 2025

Getty Images Stefan Raab und Lena Meyer-Landrut im Mai 2010