Charlie Sheen bedauert Tattoos mehr als HIV-Diagnose

Hollywood-Star Charlie Sheen (60) hat bei der Vorstellung seiner Autobiografie "The Book of Sheen" in New York über seine größten Lebensentscheidungen gesprochen – und überraschte laut People mit einer pikanten Aussage. Der Schauspieler erklärte, dass er keine seiner Eskapaden so sehr bereue wie die zahlreichen Tattoos, die seinen Körper zieren. Bei einem Gespräch mit David Duchovny (65) sagte er sogar scherzhaft: "Mit HIV kommt man leichter klar als mit verdammten Tattoos." Besonders bereut er, dass es sich um großflächige Motive handele, die nun nicht mehr einfach verschwinden könnten.

Zu den auffälligen Tätowierungen gehört unter anderem die Comicfigur Charlie Brown, die sich auf seiner Brust befindet, sowie ein Schriftzug mit seinem bekannten Spruch "Winning" auf dem Handgelenk. Außerdem tragen seine Arme und sein Oberkörper Motive wie einen brennenden Baseball oder das Filmzitat "Death from Above", welches als Hommage an seinen Vater Martin Sheen (85) gedacht ist. Charlie räumte ein, dass einige Tattoos von ihm genutzt wurden, um Narben zu verdecken, die durch frühere Drogenexzesse entstanden sind. Seit seiner Genesung habe er sich allerdings keine neuen Tattoos mehr stechen lassen.

Charlies Leben war stets von Skandalen geprägt, sei es durch Partys, Drogen, gescheiterte Beziehungen oder aufsehenerregende Statements. Im Jahr 2015 machte er öffentlich, dass er HIV-positiv ist, was weltweit Aufmerksamkeit erregte und sogar zur Bildung des Begriffs "Charlie-Sheen-Effekt" führte. Seine ehrlich-reflektierte Art zeigt sich auch im Umgang mit seinen Reuegefühlen, etwa zu seinen Ehen mit Denise Richards (54) und Brooke Mueller (48), die Eltern von vier seiner fünf Kinder sind. Trotz all seiner viel besprochenen Fehler bleibt Charlie eine polarisierende, aber viel beachtete Persönlichkeit in Hollywood.

Getty Images Charlie Sheen, Schauspieler

Getty Images Charlie Sheen

Getty Images Brooke Mueller und Charlie Sheen, 2009