So reagiert Temptation-Vanessa auf Aleks' Alkoholbeichte

Beim ersten Lagerfeuer der aktuellen Staffel von Temptation Island V.I.P. bekommt Vanessa Nwattu (25) harte Bilder von ihrem Verlobten Aleks Petrovic (34) geliefert. Der Realitystar trinkt viel Alkohol, obwohl er mit Vanessa abgemacht hatte, dies nicht zu tun. Schließlich lässt er sich zu einer Aussage hinreißen, die im Netz bereits für Furore sorgte. "Das, was mit Vanessa passiert ist, wäre nicht nüchtern passiert", grinst er. Als die harte Aussage beim Lagerfeuer den Ladys vorgespielt wird, reißen Chiara Antonella (28), Melissa Heitmann (29) und Brenda Brinkmann entsetzt die Münder auf. Vanessa bricht in Tränen aus und schluchzt: "Ich trage seinen Ring an meinem Finger. [...] Ich fühle mich komplett von ihm bloßgestellt gerade. Das geht gar nicht."

Aleks' Bemerkung ist eine Anspielung auf seine letzte Teilnahme bei "Temptation Island V.I.P.": 2022 hatte er mit seiner damaligen Partnerin Christina Dimitriou (33) teilgenommen. Vor Ort lernte er jedoch Vanessa kennen, die damals als Verführerin an der Show mitwirkte. Die beiden verliebten sich, weswegen Aleks kurzzeitig mit zwei Frauen gleichzeitig eine Beziehung führte – bis er Christina schließlich im Finale abservierte. Wie er nun deutlich macht, war sein Alkoholkonsum wohl ein wichtiger Bestandteil der Geschichte.

Vanessa hat die spitze Bemerkung ihres Verlobten stark verletzt. Im Gespräch mit dem Verführer Christian erklärt sie, warum die Aussage sie so trifft. Die einstige Sommerhaus-Bewohnerin gibt zu, dass sie in ihrer Beziehung mit Aleks oft Minderwertigkeitskomplexe plagen. "Du kannst nicht als Witz sowas sagen wie: Ohne Alkohol hätte er sich damals gar nicht in mich verlieben können. Wenn du sowas sagst, das ist schon hart", meint sie und gesteht: "Ich bin irgendwie nie genug. Egal, wie viel ich versuche, er gibt mir immer das Gefühl, dass ich diesen Stellenwert nicht erreichen kann, sogar mit einem Ring an der Hand."

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" 2025

Anzeige Anzeige

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou bei "#CoupleChallenge", 2020

Anzeige Anzeige

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6