Prinz William und Kate feiern Umzug mit Kneipenparty

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) haben kürzlich eine ganz besondere Feier organisiert, um ihren Dank auszudrücken. Die Royals luden am Freitagabend ins The York Club in Windsor ein, ein exklusiver Pub, der für Mitglieder und Mitarbeiter des Crown Estate zugänglich ist. Grund für die private Feier war der vorzeitige Einzug der Familie in ihr neues Zuhause, die Forest Lodge. Mit Speisen und Getränken bedankten sich William und Kate persönlich bei den Bauarbeitern und anderen Helfern, die den frühen Einzug möglich gemacht hatten. Laut Insidern wollten sie damit ihre Wertschätzung für die "unermüdliche Arbeit" der Beteiligten zeigen, berichtet das People Magazin.

Ursprünglich war geplant, dass die Familie erst kurz vor Weihnachten umzieht. Doch die Bauarbeiten wurden beschleunigt, sodass der Umzug sogar vor dem traditionellen britischen Bonfire Night Festival am 5. November stattfinden konnte. Prinz William, Prinzessin Kate und ihre drei Kinder George (12), Charlotte (10) und Louis (7) nutzen den Schulhalbzeiturlaub der Kinder, um den Wechsel von ihrem bisherigen Wohnsitz, dem Adelaide Cottage, in die Forest Lodge zu vollziehen. Das neue Zuhause, eine elegante georgianische Villa mit acht Schlafzimmern, wird als ihr "für immer Zuhause" beschrieben und bietet der Familie ideale Voraussetzungen für eine glückliche Zukunft.

Die Forest Lodge liegt unweit der Lambrook School, die die Kinder bereits seit einiger Zeit besuchen. Das Anwesen bedeutet jedoch mehr als nur einen Wohnortswechsel. Nach den Herausforderungen der letzten Jahre, darunter persönliche gesundheitliche Schicksalsschläge und der Verlust von Queen Elizabeth, markiert das neue Zuhause einen Neuanfang für die Familie von Wales. Für Kate dürfte der Umzug ein weiterer Schritt zurück in den Alltag sein, nachdem sie Anfang des Jahres bekanntgegeben hatte, ihre Krebsdiagnose überstanden zu haben. Die Nähe zu den vertrauten Schulroutinen und der idyllische Charme des Windsor Great Park sollen der jungen Familie weiterhin Stabilität bieten.

Getty Images Bei einem Besuch der Long Meadow Cidery spazieren Prinz William und Prinzessin Kate durch die Obstgärten

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George, Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2025