Zu viel inszeniert? Followerflucht bei Nikola & Kim Virginia

Kim Virginia (30) und Nikola Grey (29) haben offenbar Schwierigkeiten, ihre Fans bei Laune zu halten. Trotz regelmäßiger Schlagzeilen, wie etwa ihrer Hochzeit, der Adoption von drei Dalmatinerwelpen und eines neuen Nachnamens, wenden sich ihre Follower auf Instagram zunehmend von ihnen ab. Besonders die einstige Bachelor-Lady musste einen deutlichen Abwärtstrend hinnehmen: Anfang Oktober hatte sie noch 910.752 Abonnenten – heute sind es nur noch 892.500. Ihrem Mann ergeht es nicht besser. Sein Tiefpunkt lag Anfang November bei 567.337 Followern, ein steiler Rückgang im Vergleich zu den 583.776, die er noch Anfang Oktober verzeichnete. Lediglich ein plötzlicher Anstieg auf 579.193 sorgt aktuell für Rätselraten.

Die Gründe für diesen Followerverlust sind vielfältig, aber offenbar kann selbst das stete Drama um das Paar diese Entwicklung nicht stoppen. Während die Welpenadoption und Gerüchte über eine mögliche Trennung zwischenzeitlich für kleine Zuwächse sorgten, waren diese nur von kurzer Dauer. Vor allem Kim hat mit der Problematik zu kämpfen, dass sich ihre Abonnentenzahlen in den vergangenen Wochen konstant nach unten entwickeln – und sich inzwischen weit von der magischen Million entfernt haben. Auch bei Nikola bleibt die Lage angespannt: Spekulationen, ob einzelne Zuwächse möglicherweise durch den Kauf von Followern oder Medienstreiks ausgelöst wurden, stehen weiterhin im Raum.

Bereits vor drei Monaten wurde deutlich, dass sinkende Followerzahlen kein neues Phänomen für das Paar sind. Zu Hochzeiten ihres öffentlichen Dramas konnten beide zeitweise von gestiegenen Abonnentenzahlen profitieren. Doch seitdem zwischen den Realitystars wieder Ruhe eingekehrt war, sank das Engagement rapide. Offenbar lockten gerade Streit und Trennungsgerüchte besonders viele Neugierige an – mit dem Ende der Krisenzeiten blieb diese öffentliche Aufmerksamkeit jedoch aus. Für Kim war der Rückgang besonders bitter. Nachdem sie im Mai erstmals die prestigeträchtige Millionenmarke auf Instagram geknackt hatte, musste sie bereits Anfang August erleben, wie ihre Abonnentenzahlen wieder unter diese Schwelle fielen.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025