Eis statt Liebe: Warum Marc Terenzi glücklicher Single ist

Marc Terenzi (47) hat sich dafür entschieden, vorerst Single zu bleiben und sein Leben neu zu ordnen. Seit seiner Trennung von Verena Kerth (44) im Juli 2024 lebt der Sänger allein. Nach einer schweren Zeit, die von Alkoholproblemen und einem Klinikaufenthalt in Berlin geprägt war, konzentriert sich der ehemalige RTL-Dschungelkönig von 2017 voll und ganz auf seine Gesundheit und sein persönliches Wachstum. "Ich musste erst wieder herausfinden, wer ich eigentlich bin", erklärte der Musiker im Gespräch mit Bild. Sein Fokus liegt nun darauf, sein Leben Schritt für Schritt wieder aufzubauen.

Die Beziehung zu Verena sei für ihn sehr belastend gewesen und habe zu einem geistigen und körperlichen Zusammenbruch geführt. Marc begab sich im August 2024 freiwillig in eine Entzugsklinik, um sich von den Auswirkungen der toxischen Beziehung sowie seiner Sucht zu erholen. Nach Abschluss der Therapie fand er in einem intensiven Bootcamp in der Türkei neue Stärke und zog danach nach Mallorca um, wo er mittlerweile ein ruhigeres Leben führt. Dort hat er mit seinem Manager Jan Witte im Juni sogar eine Eisdiele eröffnet und arbeitet parallel an seinem Comeback als Sänger.

Obwohl Marc nach eigener Aussage im Moment ohne Partnerin zufriedener ist, träumt er dennoch weiterhin von der großen Liebe. "Liebe ist großartig, aber momentan muss ich erst das zu Ende bringen, was ich begonnen habe", gab er zu. Tief in seinem Inneren glaube er jedoch noch immer an die eine richtige Person. Für jetzt stehe allerdings sein eigenes Wohl an erster Stelle, betont der Sänger. Auf Mallorca scheint Marc sein Gleichgewicht gefunden zu haben und ist entschlossen, sich eine Zukunft aufzubauen, auf die er stolz sein kann.

Imago Sänger Marc Terenzi, "Megapark"-Opening, 2025

Imago Sänger Marc Terenzi, Mai 2025

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im März 2024